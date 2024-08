26 августа Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Центральный федеральный округ

Source: MIL-OSI Russian Language News

26 августа в Калуге Председатель Правительства выступит на пленарной сессии форума «Развитие малых городов и исторических поселений» на тему «Моя семья – Россия» и встретится с участниками образовательной программы «Архитекторы.рф».

Также Председатель Правительства проведёт встречи с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных, временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым.

В мероприятиях поездки примут участие Министр просвещения Сергей Кравцов, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.

