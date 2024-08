Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

С 1 сентября 2024 года будут повышены размеры ряда именных стипендий, которые получают наиболее успешные и талантливые студенты творческих вузов. Постановления об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о персональных стипендиях имени С.В.Рахманинова, Ф.И.Шаляпина, А.В.Неждановой, Г.В.Свиридова, С.Т.Рихтера, И.М.Смоктуновского, С.С.Говорухина, а также о стипендиях имени Булата Окуджавы.

Подписанными постановлениями размеры этих стипендий увеличены до 15 тыс. рублей каждая.

Документы будут опубликованы.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52455/

MIL OSI