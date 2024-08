Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Поздравление Александра Новака с Днём шахтёра

Уважаемые работники и ветераны угольной промышленности!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём шахтёра.

Угольная промышленность вносит значительный вклад в экономическое развитие и энергетическую безопасность России.

Добыча угля – одна из самых сложных и уважаемых профессий. Труд шахтёра веками считается примером мужества, самоотдачи и ответственного отношения к делу.

Улучшение условий труда шахтёров, повышение промышленной безопасности горных работ, решение социальных вопросов работников отрасли являются основными государственными приоритетами при развитии угольной промышленности страны.

В последние годы угледобывающие предприятия активно модернизируются – обновляют оборудование, внедряют современные технологии, реализуют масштабные инвестиционные проекты. Значительное внимание уделяется цифровизации и роботизации производственных процессов.

Но важно, что неизменным остаётся главное – высокая ответственность и самоотдача российских угольщиков, особая шахтёрская закалка, преданность призванию. На угольных предприятиях работают династии высококлассных специалистов, бережно передающих трудовые шахтёрские традиции из поколения в поколение.

Профессионализм работников отрасли, преемственность поколений, современный технологический подход создают прочный фундамент для дальнейшего успешного развития угольной промышленности на благо российской экономики и наших граждан.

В этот праздничный день желаю ветеранам и работникам угольной промышленности крепкого здоровья, новых трудовых достижений, счастья и благополучия.

http://government.ru/news/52445/

