Героически погиб, выполняя профессиональный долг, выпускник Политеха Сергей Гордополов

23 августа 2024 года в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области преступники-террористы захватили в заложники 12 человек — восемь сотрудников колонии и четверых осуждённых. Четверых сотрудников УФСИН, вставших на защиту правопорядка, террористы жестоко убили.

Среди погибших, оказавший сопротивление нападавшим, сотрудник ИК-19 Сергей Гордополов. Его доставили в реанимацию с множественными ранами. Сергей потерял много крови и был без сознания. Медики делали всё возможное, но спасти его не удалось.

Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области в ходе штурма ликвидировали бандитов. Заложники были освобождены.

Сергей Гордополов — выпускник Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы СПбПУ 2021 года, юрист по образованию, прошел срочную службу, любил спорт — увлекался футболом и баскетболом. В ИК-19 работал начальником отряда отдела по воспитательной работе с осуждёнными. Сергею было 25 лет.

Мы скорбим вместе со всеми и приносим свои соболезнования родным и близким Сергея. Вечная память герою.

