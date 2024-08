Михаил Мишустин дал поручения по вопросам социально-экономического развития Республики Алтай

Source: MIL-OSI Russian Language News

Задачи по обеспечению дополнительного финансирования объектов здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства, а также первоочередных социально значимых расходов Республики Алтай вошли в перечень поручений, которые Председатель Правительства Михаил Мишустин дал по итогам рабочей поездки в регион 25 июля.

Так, Минздраву и Минфину предстоит обеспечить выделение в 2024 году средств из резервного фонда Правительства на приобретение магнитно-резонансного томографа для республиканской больницы, которая является ключевым медицинским учреждением в регионе. Проект соответствующего распоряжения должен быть внесён в Правительство до 23 сентября.

Минстрою и Минфину поручено обеспечить выделение в 2024 году средств из резервного фонда Правительства на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода. Проект соответствующего распоряжения должен быть внесён в Правительство до 9 сентября.

Михаил Мишустин также поручил Минфину до 10 сентября представить предложения об оказании дополнительной финансовой помощи республике в объёме 1,9 млрд рублей. Средства будут направлены на обеспечение первоочередных социально значимых расходов.

Председатель Правительства посетил Республику Алтай 25 июля в рамках рабочей поездки в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа. В этом регионе Михаил Мишустин ознакомился с проектом реконструкции аэропортового комплекса Горно-Алтайск и побеседовал с временно исполняющим обязанности главы региона Андреем Турчаком.

На встрече обсуждалась социально-экономическая ситуация в республике, в том числе вопросы развития здравоохранения, дорожной сети, модернизации ЖКХ, строительства и ремонта образовательных учреждений. Часть из них нашла отражение в перечне поручений Михаила Мишустина по итогам рабочей поездки.

