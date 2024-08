Марат Хуснуллин открыл детский сад и дорожные объекты в Брянской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства посетил с рабочей поездкой Брянскую область, где вместе с губернатором Александром Богомазом дал старт движению по двум дорожным объектам, а также открыл детский сад.

«В последние годы Брянская область показывает хорошую динамику развития, несмотря на все трудности, с которыми региону приходится сталкиваться. Благодаря утверждённым Президентом национальным проектам происходят позитивные изменения, строится жильё, появляется новая инфраструктура, которую ждут жители региона. Сегодня открыли очередные значимые объекты. Это дорога по улице Ильи Иванова, которая улучшит транспортную ситуацию в Брянске. Новый мост через реку Болву на подъезде к городу Фокино. А также детский сад в Брянске на 280 мест. Спасибо губернатору Александру Васильевичу Богомазу и всей его команде за слаженную работу по развитию региона, а также строителям за эти прекрасные объекты», – сказал Марат Хуснуллин.

Автодорогу по улице Ильи Иванова построили по национальному проекту «Жильё и городская среда». Она станет одной из важнейших транспортных магистралей Советского района, позволит разгрузить улицу Бежицкую, а также обеспечит проезд к развивающемуся жилому микрорайону. Специалисты уложили дорожное полотно, установили освещение, сделали широкие тротуары и велодорожки, устроили ливневое водоотведение и остановочные комплексы.

Мост через Болву, построенный по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» станет важной частью транспортной инфраструктуры для жителей города Фокино, заменив собой старый мост, который был построен более 70 лет назад. Протяжённость сооружения более 170 метров.

Детский сад на улице Флотской в Брянске предназначен для 12 групп детей. В нём расположен бассейн, залы для музыкальных занятий и физкультуры, медицинский блок.

«У нас в Брянске сложилась хорошая традиция – в канун главного нашего праздника, Дня города и освобождения Брянской области, открывать знаковые социальные объекты. Всё, что мы в последнее время сделали, этот прекрасный Проспект Героев, Дворец единоборств, новые школы, а также другие новые и современные объекты построены благодаря реализации поручений Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, Правительства Российской Федерации и личному вниманию и помощи Марата Шакирзяновича Хуснуллина», – отметил Александр Богомаз.

В церемонии открытия также принял участие советник Председателя Правительства Российской Федерации Олег Матыцин.

