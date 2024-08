Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Денис Мантуров посетил одно из предприятий ОПК Москвы

Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров посетил одно из предприятий ОПК Москвы.

Предприятие разрабатывает и серийно выпускает широкий спектр оборудования военного и гражданского назначения. Производство активно развивается. Для выполнения стоящих перед предприятием задач по производству перспективных конкурентоспособных изделий военного и гражданского назначения вводятся новые корпуса и обновляется технологическая база. Денис Мантуров посетил цеха комплексной сборки и регулировки изделий военной и гражданской продукции, научно-производственный центр разработки автоматизированных систем управления воздушным движением и строящийся лабораторно-технологический корпус для испытаний выпускаемых предприятием изделий.

Руководство предприятия доложило Денису Мантурову, что за 2 года объём выполняемых заказов увеличился в 2 раза, а средняя заработная плата сотрудников – в 1,5 раза, их численность при этом возросла примерно на 1 тысячу человек, приобретено более 1,5 тыс. единиц нового оборудования. Московский завод активно участвует в реализации национального проекта технологического лидерства «Беспилотные авиационные системы» в отношении разработки и производства систем и комплексов идентификации воздушных объектов, управления и навигации БАС.

Для гражданского рынка столичное предприятие выполняет большой объём работ по производству и сервисному обслуживанию комплексов средств автоматизации (КСА) управления воздушным движением, КСА наблюдения и контроля аэродромного движения, аэродромной многопозиционной системы наблюдения. Для орнитологической безопасности и повышения защищённости аэродромов гражданской авиации от угроз неправомерного применения БПЛА разработана специальная радиолокационно-оптическая система.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52458/

MIL OSI