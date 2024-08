Финансовые новости: О возобновлении проведения торгов ОПИФ ” БКС Мировые ресурсы” (RU000A102Q33) с 26 августа 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” с 26 августа 2024 года для инвестиционных паёв Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “БКС Мировые ресурсы” (торговый код – RU000A102Q33; ISIN – RU000A102Q33) под управлением АО УК “БКС” доступны все коды расчетов, разрешенные для данного типа ценных бумаг. В режимах торгов Секции фондового рынка с расчётами в рублях устанавливается расчётная цена одного пая – 822 руб., размер стандартного лота – 1 ценная бумага, величина шага цены – 1 руб., также допускается заключение сделок в ходе Дополнительной (вечерней) торговой сессии.



