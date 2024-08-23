Финансовые новости: О внеочередном пересмотре баз расчета индексов ВДО ПИР

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В связи с погашением неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-02 АО “АВАНГАРД-АГРО” (регистрационный номер выпуска – 4B02-02-42849-A-001P от 16.01.2017, торговый код – RU000A0ZYH02), данный выпуск облигаций будет исключен с 26.08.2024 г. из базы расчета Индексов Мосбиржи ВДО ПИР RUCBHYTR, RUCBHYCP.

База расчета индексов RUCBHYTR, RUCBHYCP, вступающая в силу с 26 августа 2024 года.



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