Финансовые новости: Объем проектного финансирования застройщиков за II квартал вырос на 0,9 трлн рублей

Темп роста портфеля кредитов застройщикам в II квартале 2024 года ускорился до 13% (6% в I квартале), следуя за быстро растущим объемом строящегося жилья. В результате общий размер портфеля достиг 7,4 трлн рублей.

На счета эскроу поступило 1,6 трлн рублей, что более чем в полтора раза больше, чем в предыдущем квартале, и близко к рекорду IV квартала 2023 года (1,9 трлн рублей). Такая динамика объясняется ростом продаж в преддверии завершения «Льготной ипотеки» (под 8%) и изменения условий «Семейной ипотеки». Остаток средств на счетах эскроу за квартал увеличился на 1 трлн рублей и достиг 6,8 трлн рублей. Покрытие задолженности застройщиков средствами на счетах эскроу сохраняется на достаточно высоком уровне — 88%, что на 3 п.п. больше, чем в прошлом квартале. Как следствие, средняя ставка по кредитам застройщикам практически не изменилась и остается весьма низкой (6,9% годовых). Более подробно читайте в обзоре «О проектном финансировании строительства жилья в II квартале 2024 года». Фото на превью: Валентин Антонов / ТАСС

http://www.cbr.ru/press/event/?id=20943

