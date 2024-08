Финансовые новости: Изменения в отчётах по итогам торгов на фондовом и валютном рынках

Source: MIL-OSI Russian Language News

В продолжение новости о запланированном на 16 сентября 2024 г. релизе систем фондового и валютного рынков направляем информацию об изменениях, которые планируется внести в структуру отчётов по итогам торгов и клиринга на фондовом и валютном рынках.

Новые поля в отчёте по итогам торгов на фондовом рынке SEM34, новый отчёт по итогам торгов на валютном рынке CUX134

Отчёты SEM34 и CUX134 “Данные для авторизации в торговой системе Московской Биржи” используются для передачи участнику одноразового пароля при присвоении идентификатора и при сбросе пароля через заявку на изменение идентификатора, поданную через раздел “Управление идентификаторами” Личного кабинета участника.

В отчёт SEM34 фондового рынка добавлены новые атрибуты для указания способа передачи одноразового пароля при присвоении идентификатора или генерации нового пароля:

PasswordEndDate — дата окончания действия паролей из файла;

PasswordLifeDays — срок жизни одноразовых паролей из файла.

Новый отчёт CUX134 валютного рынка создан по аналогии с SEM34 фондового рынка.

Новый отчёт по итогам торгов на валютном рынке CUX23C

Реализован новый необязательный аналитический отчёт CUX23C “Выписка из реестра сделок (компрессированные сделки)”, отображающий сводную информацию по всем сделкам участника с каждым инструментом. Отчет содержит данные только для биржевых режимов торгов CETS, CNGD, SDBP, FIXS, FIXN, WAPS, WAPN. Сделки по инструментам, заключенным во внебиржевых режимах, в отчёт не входят.

Отчёт будет формироваться в единое время с другими отчётами по требованию — до 10:00 рабочего дня, следующего за днём подачи заявок/заключения сделок. Отчёт может использоваться только в информационных целях.

Обновлённые спецификации форматов отчётов размещены на сайте биржи:

Для фондового рынка https://fs.moex.com/files/943;

Для валютного рынка https://fs.moex.com/files/1075.

Обновлённые файлы схем и стилей для печатных форм отчётов опубликованы на FTP-сервере биржи:

Для фондового рынка https://ftp.moex.com/pub/Reports/Equities;

Для валютного рынка https://ftp.moex.com/pub/Reports/Currency.

В документ с перечнем запланированных в ближайший релиз систем фондового и валютного рынков изменений добавлена информация об изменениях в отчётах по итогам торгов на фондовом и валютном рынках. Плановая дата релиза — 16 сентября 2024 г.



