Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Страховым компаниям предлагается рассмотреть возможность выплаты страхового возмещения пострадавшим жителям трех приграничных областей России по договорам личного страхования и договорам страхования недвижимого имущества.

Человек сможет обратиться за компенсацией, если в результате боевых действий причинен вред его жизни или здоровью, а также если застрахованное имущество было повреждено или утрачено. Рассматривать такие заявления рекомендуется даже при отсутствии у людей всех необходимых документов. Фото на превью: Владимир Гердо / ТАСС

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://www.cbr.ru/press/event/?id=20944

MIL OSI