Финансовые новости: Банк России рекомендует выплачивать страховое возмещение пострадавшим жителям Белгородской, Брянской и Курской областей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Человек сможет обратиться за компенсацией, если в результате боевых действий причинен вред его жизни или здоровью, а также если застрахованное имущество было повреждено или утрачено.

Рассматривать такие заявления рекомендуется даже при отсутствии у людей всех необходимых документов.

Фото на превью: Владимир Гердо / ТАСС