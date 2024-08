У спортсменов юбилей! Кафедре физической подготовки и спорта — 90 лет

Source: MIL-OSI Russian Language News

23 августа 1934 года в Ленинградском индустриальном институте был создан отдел по военному обучению, в который вошли кафедры военных дисциплин и физкультуры. В составе последней было 16 преподавателей, и она стала прародительницей сегодняшнего Института физической культуры, спорта и туризма (ИФКСТ).

С 1 сентября 1935 года начались обязательные занятия по физкультуре на I и II курсах. За основу была взята общая физическая подготовка для овладения нормативами комплекса ГТО. Весной 1937 года 606 студентов приняли участие в первой студенческой спартакиаде института.

В послевоенное время развитие физкультурного движения в Политехе сдерживало отсутствие необходимой учебно-спортивной инфраструктуры: не было своего стадиона, бассейна, лыжной базы, спортивные залы не соответствовали требованиям. Стадион начали строить в 1954 году. Через четыре года, в день его открытия, состоялся праздник, который в дальнейшем превратился в ежегодный смотр спортивной работы в институте.

В 1959 году спортсмены Политеха стали организовывать в посёлке Новомихайловском на Черноморском побережье палаточные спортивно-оздоровительные лагеря, которые в дальнейшем превратились в знаменитый Южный лагерь, отдохнуть в котором мечтает каждый студент и сегодня.

В 1963 году открылся спортивный комплекс «Политехник». В 1972 году на кафедре физического воспитания появилась научно-исследовательская лаборатория, ставшая базой для научной и методической работы. Научные разработки кафедры отмечены четырьмя бронзовыми медалями ВДНХ СССР, использовались при подготовке сборной команды СССР по гребле на байдарках и каноэ к крупным соревнованиям, включая олимпийские игры. Ряд разработок был выполнен по заказу Института медико-биологических проблем в области космической биологии и медицины.

В 1974 году городской спорткомитет отметил успехи кафедры физического воспитания присуждением красного знамени, на котором шёлком вышито: «Лучшему коллективу физкультуры».

С 1990 года кафедра физического воспитания входила в состав гуманитарного факультета. К 1994 году на ней работали 63 преподавателя, среди которых был доктор наук, 15 кандидатов наук, заслуженный мастер спорта, гроссмейстер и более 20 мастеров спорта.

Начало нового столетия ознаменовалось для кафедры сменой дома — с 2001 года её включили в состав Института военно-технического обучения и безопасности университета.

В это же время кафедра начала развивать международное сотрудничество: установила контакты с Международной шахматной федерацией, с Научно-исследовательским институтом укрепления здоровья имени Урхо Калева Кекконена (Финляндия, г. Тампере), с Ярмухским университетом (Иордания), с Дрезденским техническим университетом (Германия), с Техническим университетом в Сент-Галлене (Швейцария) и другими организациями.

В начале второго десятилетия XXI века на кафедре открылся курс аспирантуры. Некоторые преподаватели защитили кандидатские диссертации, а профессора кафедры успешно работают в диссертационных советах Санкт-Петербурга и Москвы, становятся научными консультантами.

3 февраля 2015 года в Политехническом университете создан Институт физической культуры, спорта и туризма, в состав которого вошли кафедры «Спортивные дисциплины» и «Физическая культура и адаптация». В результате реорганизации института в 2019 году была создана кафедра «Физическая подготовка и спорт».

Сейчас учебные занятия проводятся по специализациям, где студенты могут заниматься с учётом своих спортивных интересов. Всего насчитывается десять специализаций: фитнес, единоборства, общая физическая подготовка, силовые виды спорта, плавание, оздоровительные технологии, спортивные игры, спортивное ориентирование и спортивный туризм, шахматы, фиджитал-спорт. Занятия проводятся со студентами первого и второго курсов.

Наука по-прежнему играет важную роль в жизни кафедры. Преподаватели ежегодно участвуют в научно-методических конференциях, форумах и симпозиумах, выступают с докладами о проблемах совершенствования учебного процесса в высших учебных заведениях, системы студенческого спорта, современных информационно-диагностических и оздоровительных технологий и др.

Сегодня на кафедре работают 49 высококвалифицированных специалистов. Среди них 14 преподавателей имеют учёную степень и 11 — учёное звание.

