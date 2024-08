Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Пространство онлайн-кампуса НИУ ВШЭ открылось на фестивале «Территория будущего. Москва 2030», который проходит на нескольких знаковых площадках столицы в августе — сентябре. Гостей Вышки Онлайн ждут лекции и мастер-классы, карьерные консультации, нетворкинг, VR-квесты и развлечения. На флагманской площадке фестиваля, Болотной площади, расположилось пространство Вышки Онлайн. Для посетителей здесь приготовили много активностей. В образовательной программе — лекторий с участием преподавателей Высшей школы экономики и партнеров, вместе с которыми реализуются онлайн-программы. Есть и отдельная зона для развлечений и неформального общения: здесь можно поиграть в настольный футбол и другие игры, а также принять участие в викторинах и выиграть мерч Вышки Онлайн. Абитуриенты могут пообщаться друг с другом в формате пикника, а выпускников ждут на «Встрече одногруппников» — неформальном мероприятии с нетворкинг-играми. На большой сцене уже прошли лекции об искусственном интеллекте в маркетинге. Этому направлению посвящена одна из магистерских онлайн-программ, которая реализуется в партнерстве с «Яндексом». Академический руководитель программы со стороны «Яндекса» Дмитрий Еременко и эксперт коммуникационных и маркетинговых проектов «Яндекса» Юлиана Нам рассказали, как и зачем применять ИИ в маркетинге и обучении. Слушатели узнали, какие задачи можно решать с помощью генеративных нейросетей, какие навыки для этого необходимы и почему важно внедрять междисциплинарный подход в обучении. О применении искусственного интеллекта говорили также на мастер-классе «Построение чат-бота для помощи студентам НИУ ВШЭ с использованием генеративных моделей ИИ». Эксперты университета рассказали, как пользоваться генеративными нейросетевыми моделями, какие трудности могут возникнуть при их применении и как с ними справляется индустрия.

24 августа состоится интерактивная лекция, посвященная искусственному интеллекту. Доцент факультета компьютерных наук ВШЭ и ведущий инженер Huawei Армен Бекларян расскажет, как дальше будет развиваться эта технология и сможет ли сильный ИИ заменить человека. Участники пообщаются со спикером, а также выполнят интерактивные задания, посвященные теме искусственного интеллекта. На площадке Вышки Онлайн уделяют внимание не только технологиям, но и развитию карьеры. О смене карьерного трека рассказали эксперты Центра карьеры НИУ ВШЭ: участники мероприятия узнали, как решиться на большие карьерные перемены. 25 августа пройдет мастер-класс «Профориентация 2.0: от интересов к карьере мечты». Академический руководитель программы Master of Data Science доцент НИУ ВШЭ Павел Волощук расскажет, как определить свои истинные интересы и связать их с будущей профессией, а также узнать, подходит ли вам ваша работа и как сделать так, чтобы она приносила радость. Прямо здесь пройдут и мероприятия от образовательных программ, и все желающие смогут получить консультацию по поступлению и обучению в онлайн-кампусе НИУ ВШЭ.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.hse.ru/news/life/954895187.html

MIL OSI