Территория будущего: Вышка Онлайн принимает участие в фестивале «Москва 2030»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Пространство онлайн-кампуса НИУ ВШЭ открылось на фестивале «Территория будущего. Москва 2030», который проходит на нескольких знаковых площадках столицы в августе — сентябре. Гостей Вышки Онлайн ждут лекции и мастер-классы, карьерные консультации, нетворкинг, VR-квесты и развлечения.

На флагманской площадке фестиваля, Болотной площади, расположилось пространство Вышки Онлайн. Для посетителей здесь приготовили много активностей. В образовательной программе — лекторий с участием преподавателей Высшей школы экономики и партнеров, вместе с которыми реализуются онлайн-программы. Есть и отдельная зона для развлечений и неформального общения: здесь можно поиграть в настольный футбол и другие игры, а также принять участие в викторинах и выиграть мерч Вышки Онлайн. Абитуриенты могут пообщаться друг с другом в формате пикника, а выпускников ждут на «Встрече одногруппников» — неформальном мероприятии с нетворкинг-играми.

На большой сцене уже прошли лекции об искусственном интеллекте в маркетинге. Этому направлению посвящена одна из магистерских онлайн-программ, которая реализуется в партнерстве с «Яндексом». Академический руководитель программы со стороны «Яндекса» Дмитрий Еременко и эксперт коммуникационных и маркетинговых проектов «Яндекса» Юлиана Нам рассказали, как и зачем применять ИИ в маркетинге и обучении. Слушатели узнали, какие задачи можно решать с помощью генеративных нейросетей, какие навыки для этого необходимы и почему важно внедрять междисциплинарный подход в обучении.

О применении искусственного интеллекта говорили также на мастер-классе «Построение чат-бота для помощи студентам НИУ ВШЭ с использованием генеративных моделей ИИ». Эксперты университета рассказали, как пользоваться генеративными нейросетевыми моделями, какие трудности могут возникнуть при их применении и как с ними справляется индустрия.