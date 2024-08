Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого успешно завершила свою работу международная политехническая летняя школа. Мероприятие собрало более 400 участников из различных уголков мира. В программу обучения вошли образовательные модули по 20 различным направлениям — от ядерной энергетики до русского языка.

В этом году впервые участникам стали студенты Совместного политехнического института Сианьского технологического университета и Политеха (СПИ СТУ — СПбПУ). Кроме изучения русского языка они познакомились с последними достижениями науки и технологий в области новых материалов, робототехники и автоматизации в электроэнергетике.

Акцент на энергетику

Институт энергетики стал центром притяжения будущих энергетиков из университетов КНР. Академия энергетики представила целый ряд высоко востребованных программ, таких как «Электроэнергетика», «Ядерная энергетика», «Водородная энергетика», «Энергоэффективность и устойчивое развитие» и «Турбомашиностроение». Эти курсы позволили студентам углубить свои знания и навыки в одной из самых актуальных и быстроразвивающихся отраслей.

Инновации и технологии

Студенты из Нанкинского университета науки и технологий, из китайской столицы инноваций и НИОКР выбрали модуль «Умное производство и цифровое будущее», организованный Высшей школой управления киберфизическими системами. На этом курсе участники изучили передовые методы в сфере робототехники, умные производственные системы и моделирование в современных лабораториях Политехнического университета. Это дало возможность студентам не только получить теоретические знания, но и применить их на практике.

Культурный обмен и дружба

Помимо учебных занятий участники летней школы познакомились с культурным наследием Санкт-Петербурга, посетив такие места как Эрмитаж и Петергоф. Эти экскурсии позволили ребятам увидеть величие русской культуры, а также укрепили международные связи и дружбу между молодыми специалистами.

Итоги и перспективы

Закрытие международной политехнической летней школы стало знаковым событием для всех участников. Они вернулись в свои страны с новыми знаниями, впечатлениями и друзьями. Летняя школа в СПбПУ вновь подтвердила свою репутацию важного события для студентов, стремящихся к международному образованию и профессиональному росту. Политех продолжает развивать международные проекты, создавать платформу для обмена опытом и знаниями между молодыми специалистами со всего мира и способствовать созданию единого глобального сообщества.

https://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/posledniy-zvonok-v-mezhdunarodnoy-politekhnicheskoy-letney-shkole-2024/

