Политех и «Технопарк Санкт-Петербурга» будут совместно разрабатывать беспилотники

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и АО «Технопарк Санкт-Петербурга» заключили соглашение о сотрудничестве. Ведущий технический вуз страны и региональный институт инновационного развития планируют тесное взаимодействие по широкому спектру направлений, включая развитие беспилотных авиасистем. Со стороны СПбПУ документ подписал проректор по цифровой трансформации, руководитель Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков, со стороны «Технопарка Санкт-Петербурга» — генеральный директор Олег Якимов.

Передовая инженерная школа СПбПУ “Цифровой инжиниринг” в июле 2024 года выиграла стратегически важный конкурс и заключила первый контракт с АНО “Федеральный центр беспилотных авиационных систем” на оказание услуг по развитию системы построения виртуальных испытательных стендов и виртуальных испытательных полигонов, проведение цифровых испытаний элементов беспилотных летательных аппаратов на базе единой цифровой платформы разработки и применения цифровых двойников БАС. Подписанный договор тесно связан с реализацией Стратегии развития беспилотной авиации РФ до 2030 года, утверждённой Правительством Российской Федерации. Кроме того, одной из пяти площадок, где будет идти реализация национального проекта “Беспилотные авиационные системы”, стало АО “Технопарк Санкт-Петербурга”. Объединение возможностей инженеров ПИШ СПбПУ и резидентов Технопарка, безусловно, интенсифицирует работу в области развития технологий проектирования и изготовления БАС , — объяснил значимость подписанного соглашения проректор по цифровой трансформации СПбПУ Алексей Боровков.

Подписанное соглашение, помимо участия в реализации Стратегии развития беспилотной авиации РФ в части нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», предусматривает содействие комплексному развитию инновационной системы и инфраструктуры Санкт-Петербурга для ускоренного развития высокотехнологичных отраслей промышленности, таких как радиоэлектроника, приборостроение, энергетическое машиностроение, судостроение, биотехнологии и др., и привлечению инвестиций. Также взаимодействие СПбПУ и «Технопарка Санкт-Петербурга» нацелено на создание и продвижение на российский и международный рынки высокотехнологичной промышленной продукции, в том числе БАС для импортозамещения и увеличения объемов несырьевого неэнергического экспорта.

Сегодня научно-производственный центр БАС “Технопарка Санкт-Петербурга” включает 28 компаний-резидентов, разрабатывающих БПЛА, их конструктивные части, двигатели, системы управления и программное обеспечение. На площадке Технопарка будут идти разработки БАС и их комплектующих, поиск, оценка и внедрение перспективных технологий в сфере БАС, формирование пула экспертов, коммерциализация научных проектов вузов, акселерация малых технологических компаний и стартапов, популяризация и повышение престижности деятельности в области беспилотной авиации, подготовка квалифицированных кадров для работы в этой сфере. Кроме того, мы рассматриваем Цифровую платформу разработки и применения цифровых двойников беспилотных авиационных систем CML-Bench®.БАС как партнерский сервис, который будет доступен всем нашим резидентам , — прокомментировал возможности соглашения генеральный директор АО «Технопарк Санкт-Петербурга» Олег Якимов.

Также соглашение предусматривает подготовку предложений по развитию инновационной системы, инфраструктуры исполнительным органам государственной власти РФ и Санкт-Петербурга, участие в программах Национальной технологической инициативы (НТИ), Фонда содействия инновациям, Фонда «Сколково» и других структур. В прикладном плане подписанный документ подразумевает организацию совместных мероприятий, включая конференции, форумы, семинары, симпозиумы и др. Отдельным пунктом соглашения выделено совместное использование имеющегося парка высокотехнологичного оборудования, включающее в себя Цифровую платформу разработки и применения цифровых двойников беспилотных авиационных систем CML-Bench®.БАС и апробацию цифровой сертификации совместно с резидентами.

Напомним, что при помощи платформы разработки и применения цифровых двойников беспилотных авиационных систем CML-Bench®.БАС планируется осуществление оптимизации методик проектирования БАС и их компонентов в рамках федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих».

Как отметил глава Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик: Подписание этого соглашения имеет огромное значение для ускоренного развития отрасли беспилотных летательных аппаратов в Санкт‑Петербурге. Город обладает широким спектром компетенций, у нас большое количество компаний, которые занимаются разработкой и производством как беспилотников, так и отдельных блоков и элементов. Взаимодействие с Политехническим университетом, в частности, использование цифровой платформы, позволит компаниям Санкт‑Петербурга ускорить процесс разработки и вывода на рынок новых продуктов, а также приведёт к выходу уже на стандартизированные платформы в области беспилотных летательных аппаратов .

