НГУ примет участие в фестивале науки и искусства «ТехноАрт 2024»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – С 26-го августа до 1-го сентября включительно на площади перед кинотеатром «Победа» в рамках «ТехноАрта» гостей ждут мероприятия самых разных форматов, которые покажут, как наука может переплетаться с искусством. НГУ тоже не останется в стороне!

Чтобы не пропустить самые актуальные события от НГУ, ловите расписание:

30.08, 12:00, терраса клуба «Ночь» — завтрак с учёным, на котором Юрий Ефременко, младший научный сотрудник Математического центра в Академгородке, заместитель декана Механико-математического факультета НГУ, выступит с докладом «Много ли математики в музыке?». Вы узнаете, где музыка и математика неразделимы, а где математической строгости и в помине нет, а также что будет, если математики в музыке станет слишком много.

14:30-15:10, площадка перед кинотеатром «Победа» — час вуза от НГУ — монолог «Как я учился в НГУ» от Германа Кузнецова, выпускника Механико-математического факультета НГУ, и зажигательный дуэт из Музклуба НГУ — Рэя и Паши.

Также в этот день стартует выставка достижений вузов, на которой вместе с Физическим факультетом НГУ вы сможете поучаствовать в интерактивных экспериментах по физике, узнать больше об электричестве, магнетизме, оптике и многом другом.

Кроме того, Центр непрерывного образования НГУ подготовил «битву переводчиков», тест по профориентации и розыгрыш мерча от Гуманитарного Института НГУ.

31.08, площадка перед кинотеатром «Победа» — выставка камней, древних окаменелостей и коллекции видов нефти от Геолого-геофизического факультета НГУ. Гостей ждёт уникальная возможность узнать тайны нашей планеты и заглянуть в её недра: все экспонаты можно трогать руками, а кое-что даже нюхать и пробовать на вкус.

01.09, площадка перед кинотеатром «Победа» — мастер-класс от медиков НГУ по оказанию первой помощи: участники научатся безопасно останавливать кровотечения и обрабатывать раны и узнают, как наложить шину на перелом.

Уверены, что фестиваль оставит яркие впечатления и даст возможность узнать что-то новое!

Приглашаем всех!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.nsu.ru/n/media/news/atmosfera/ngu-primet-uchastie-v-festivale-nauki-i-iskusstva-tekhnoart-2024/

MIL OSI