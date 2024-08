Мария Родионова: «Становление учёного зависит от его взаимодействия с научным руководителем»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Политехническом университете сейчас активно продолжается приём абитуриентов на обучение в аспирантуре. В июле этого года министерство науки и высшего образования РФ подвело итоги конкурса на назначение новой стипендии Президента РФ для аспирантов и адъюнктов. Стипендиатами стали восемь политехников, в том числе аспирант Высшей инженерно-экономической школы Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Мария Родионова. Она учится на специальности «Математические, статистические и инструментальные методы в экономике» под руководством профессора Высшей инженерно-экономической школы, доктора экономических наук Татьяны Кудрявцевой. Мария рассказала о первых шагах в науку, о решении поступить в аспирантуру, а также о том, как выстраивать отношения между аспирантом и научным руководителем.

