Марат Хуснуллин: Смоленская область и Республика Башкортостан приступили к новой программе расселения аварийного жилья

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Расселение аварийного жилья в регионах идет опережающими темпами. Действующую программу, по которой расселяются дома, признанные аварийными до января 2017 года, уже завершил 41 регион. Более половины из них продолжает работу уже в рамках новой программы, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Еще два региона – Смоленская область и Республика Башкортостан – приступили к переселению людей из аварийных домов, выявленных с января 2017 по январь 2022 года. Курирует эту работу Минстрой России. Заявки регионов на предоставление финансирования одобрил оператор программы – Фонд развития территорий. В целом на сегодня уже 24 субъекта начали реализацию новой программы переселения. Благодаря этому уже почти 35 тысяч человек смогли улучшить жилищные условия, расселены дома площадью 672 тыс. кв. м», – сказал Марат Хуснуллин.

Генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов отметил, что обеспечение граждан качественным жильем – основная цель программы переселения. «Благодаря одобренному финансированию в Смоленской области в новые квартиры переедут еще 282 человека, в Башкортостане жилищные условия улучшат 112 жителей», – сообщил он.

Смоленской области по одобренной заявке направят почти 180 млн рублей. На эти средства расселят 109 жилых помещений общей площадью 4,7 тыс. кв. м, расположенных в аварийных домах. Квартиры для участников программы приобретут в строящихся домах.

«В Смоленской области досрочно завершено расселение граждан из аварийных многоквартирных домов. Это 107 МКД общей площадью 29,4 кв. тыс. м. В итоге 1735 человек из 780 семей улучшили жилищные условия. Дополнительно в 2023 году при федеральной поддержке ликвидировали 9,2 тыс. кв. м непригодного жилья и переселили 359 смолян в новые квартиры. Теперь благодаря решению Правительства России приступаем к реализации новой программы. В общей сложности с учётом регионального софинансирования на эти цели будет направлено 470 млн рублей», – отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Республике Башкортостан по заявке будет предоставлено 104,8 млн рублей. Эти средства направят на расселение 39 жилых помещений общей площадью 1,2 тыс. кв. м в Уфе и Бирске. Для более 90% участников программы жилье приобретут в готовых новостройках, остальным за квартиры в аварийных домах предоставят выплаты.

«По итогам 2023 года Башкортостан вошел в число регионов, которые досрочно завершили региональную программу переселения из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. На ее реализацию направили более 1,7 млрд рублей, из них 1,4 млрд рублей – федеральные средства. На сегодня с 2019 года переселили почти 9 тысяч человек из более чем 112 тысяч кв. м аварийного жилого фонда. Все целевые показатели мы превысили, но проблема переселения людей из аварийного жилья стоит очень остро. Мы благодарны, что Правительство России поддержало нас, и республика начинает реализацию новой программы по расселению жителей из аварийных домов», – сказал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52448/

MIL OSI