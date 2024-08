Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин по поручению Президента посетил Курскую область. В ходе рабочей поездки он осмотрел пункты временного размещения, проверил, как идёт работа по переселению жителей и выплате компенсаций, а также провёл встречу с врио губернатора Алексеем Смирновым, на которой обсудил дальнейшие действия по поддержке региона.

«Правительство проводит системную работу по поддержке жителей Курской области, оказавшихся в непростой ситуации. Уже приняты решения о выплате возмещений гражданам, потерявшим жильё, а также компенсаций на капитальный ремонт повреждённых домов. Первые семьи уже получили деньги, сейчас нужно этот процесс раскручивать, чтобы оперативно оказать поддержку. По мере формирования дополнительных заявок Правительство будет оперативно доводить необходимое финансирование», – сказал вице-премьер.

По его словам, Правительство совместно с Минстроем и Курской областью держит на особом контроле подготовку к отопительному сезону, в том числе на отселённых территориях. Кроме того, формируется план по восстановлению повреждённой дорожной, социальной инфраструктуры, чтобы в короткие сроки приступить к работам, как только позволит оперативная ситуация. Зампредседателя Правительства добавил, что оказывается поддержка Минобороны России по строительству необходимых инженерных сооружений.

На встрече также обсудили вопросы социально-экономического развития Курской области, жилищного и дорожного строительства, ход реализации национальных проектов.

«Несмотря на сложные условия, в тех районах, где не введён режим отселения, строительство дорог, жилых домов и объектов социальной сферы продолжается в плановом режиме. Уверен, что все объекты, возводимые в рамках национальных проектов, будут сданы в эксплуатацию в установленные сроки. Также обсудили перспективы развития Курской области. Несмотря на все вызовы, регион не снижает темпов развития. Более того, мы уверены, что после освобождения территорий Курская область не только наверстает, но и превзойдёт намеченные планы», – отметил Алексей Смирнов.

В заключение рабочей поездки Марат Хуснуллин вместе с Алексеем Смирновым возложили цветы к мемориалу памяти павших в годы Великой Отечественной войны по случаю 81-й годовщины победы в Курской битве.

Накануне на совещании о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях, которое провёл Президент, Марат Хуснуллин доложил, что уже приняты решения о выплатах компенсаций за утраченное жильё и на капремонт повреждённого жилья. По его словам, в общей сложности поддержку получат порядка 2,6 тысяч семей из Курской области.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52451/

MIL OSI