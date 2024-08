Марат Хуснуллин в Белгородской области проверил развитие региона и оказание помощи пострадавшим

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в Белгородскую область встретился с губернатором Вячеславом Гладковым, обсудил вопросы социально-экономического развития региона и поддержки пострадавших граждан.

«Вчера Президент провёл совещание по ситуации в приграничных регионах. Глава государства поручил посетить субъекты, проверить реализацию национальных проектов и оценить положение дел. Я могу сказать, что, несмотря на боевые действия, Белгородская область активно выполняет все поставленные задачи: строится жильё, дороги ремонтируются даже с превышением плана, запланированные объекты сдаются в срок. Регион, несмотря на проблемы, живёт нормальной жизнью. Это большая заслуга работы губернатора вместе с командой, которые находят пути решения проблем», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер также осмотрел благоустроенную набережную в Белгороде и высоко оценил качество работ.

Кроме того, Заместитель Председателя Правительства посетил город Шебекино, где проверил строительство дома, который был сильно разрушен и отстраивается заново. Пообщался с местными жителями, обсудил первоочередные задачи для помощи гражданам. Кроме того, оценил объём задач по ликвидации последствий и восстановлению повреждённой инфраструктуры.

«В целом могу сказать, что работа уже сейчас губернатором и главой Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым выстроена на высоком уровне. Меня особенно удивило, как чисто убран город, как он благоустроен. Это правда пример для многих. Даже в непростых условиях можно работать, если искренне любить свою малую Родину», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что регион не смог бы своими силами справиться с этой работой и таким объёмом задач. «Поэтому благодарны за те решения, которые быстро принимаются Президентом нашей страны Владимиром Путиным, Правительством Российской Федерации и Председателем Правительства Михаилом Мишустиным. Очень благодарен Марату Хуснуллину, с которым мы почти каждый день по каждому вопросу взаимодействуем до максимально быстрого решения. И за счёт качества и единого подхода помогаем людям справиться с большой бедой. Мы выполним все обязательства, которые взяли перед людьми и доложим Президенту о том, что мы справились с этой задачей. Самое главное для нас – обеспечить безопасность, чтобы люди не гибли. А всех остальных проблем с такой поддержкой страны мы не боимся – мы все их решим», – подчеркнул Вячеслав Гладков.

