Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Приёмная кампания завершается, и мы начинаем понемногу знакомиться с первокурсниками Государственного университета управления. Среди них встречаются люди с интересной и непростой судьбой, о которых хочется рассказать. Например, поступившая в Институт отраслевого менеджмента на программу подготовки «Экономическая безопасность и анализ бизнеса» Мария Дунаева, которая родилась в Донецкой области, прожила четыре года под обстрелами, уехала в Курск, где вместе со своим прадедушкой, ветераном Великой Отечественной войны, и президентом России Владимиром Путиным успела поучаствовать в открытии мемориала «Курская битва». И где агрессия националистического режима Зеленского недавно вновь её настигла.

Символично, что бесперспективная авантюра ВСУ по времени совпала с финальным этапом Курской битвы Великой Отечественной войны в конце августа 1943 года. Чем это тогда кончилось для наших противников мы прекрасно помним и как раз сегодня отмечаем 81-ую годовщину со Дня разгрома советскими войсками немецко‑фашистских войск в Курской битве. А вот западные соседи, к сожалению, предпочитают забывать и переписывать свою историю. Российская молодёжь отличается гораздо лучшим образованием. А героине сегодняшнего интервью и вовсе повезло узнавать историю из первых уст своего до сих пор здравствующего прадедушки Михаила Петровича Жакова, ветерана Курской битвы.

Во время интервью её голос иногда дрожит и сбивается, но она старается выстраивать фразы с литературной отточенностью и с оптимизмом смотрит в будущее несмотря ни на что.

Для начала немножко расскажите о себе, краткую биографию.

— Я родилась в Донецкой области в городе Макеевка. Прожила там до 2018 года, то есть застала четыре года войны. После этого переехала в Курск… К сожалению, ситуация с военными действиями повторилась и здесь. Тяжело об этом говорить.

Тогда отвлечёмся. Почему выбрали именно ГУУ? Откуда о нём узнали?

— Я начала искать учебное заведение ещё в сентябре. Очень много ярких постов и видео студентов ГУУ нашлось на просторах интернета. Меня это сразу зацепило. Такая связь университета с молодым поколением – это правда очень важно. Потом я позвонила своей сестре, которая сказала, что это замечательное учебное заведение и она тоже хотела туда поступать, но так как у неё больше был уклон на английский язык, она выбрала другой вуз. Сказала: «Машулька, беги туда – не пожалеешь». Честно, нет каких-то определённых веских факторов, почему я выбрала именно ГУУ. Я просто поняла, что мне это надо, я хочу сюда. Я начала списываться с ребятами, находила их в ВК, общалась. И чем больше я общалась, тем больше понимала, что это те люди, в окружении которых мне хочется находиться – яркие, открытые, позитивные – просто мечта, вот честно. И сейчас состою в группе абитуриентов, смотрю, как общаются – это очень круто.

А в школе вы были активной ученицей, если не говорить об основной, учебной деятельности?

— Последние годы я больше была увлечена научной деятельностью. Писала проекты, работы о жизни прадедушки. Но и творчество в моей жизни тоже по полной программе присутствует.

Откуда у вас появилось желание стать экономистом? Это давнее желание, семейная традиция или результат тестов на профориентацию?

— Родители у меня юристы, поэтому сначала я тоже хотела на юрфак. Но по какой-то причине они меня начали отговаривать, и я выбрала более рациональное направление. Для меня очень важно полностью разбираться в происходящем. С самого детства у меня была мечта открыть какое-то своё дело. Я начала думать, какая профессия мне в этом поможет? И пришла к выводу, что экономист. Потому что экономическая база знаний как никакая другая может помочь в открытии собственного дела.

Кроме стремления открыть своё дело, были в детстве какие-то определённые увлечения, кружки, хобби?

— Я 13 лет посвятила танцам. Некоторое время назад, к сожалению, прекратила заниматься, но это просто так не уйдёт из жизни, способности все остались.

Вам с прадедушкой в прошлом году довелось поучаствовать в открытии мемориального комплекса «Курская битва». Расскажите, как это было, почему пригласили именно вас?

— Ветеранов с каждым годом становится всё меньше и меньше. На весь Курск их остались считанные единицы. Мой прадедушка один из тех людей, кто постоянно принимает гостей, к нему приезжают на интервью, посещают волонтёры, навещают работники администрации. Он эту активность любит, поэтому именно ему сделали предложение поучаствовать в открытии мемориала. Ему уже 102-ой год. Для его здоровья тяжело было выдержать долгую поездку и мероприятие, всё это заняло почти целый день. Но всё равно он решил для себя поехать. Как он сказал: «Самое главное, я свою внучечку отвезу туда». Для него было физически тяжело, а для меня очень волнительно участие в проекте такого масштаба. Особенно когда президент приехал, вот тогда ножки затряслись.

Наши читатели любят исторические материалы, полагаю им будет интересно немного узнать о боевом пути вашего прадедушки.

— Моего прадедушку зовут Михаил Петрович Жаков. В начале войны он обучался в авиационном училище. Объявление войны застало его курс за физическими упражнениями. Их всех в краткое время перевезли на Алтай. Там они прошли быстрый курс подготовки, после чего их отправили на войну, причём отправили в день рождения прадедушки – 17 ноября 1941 года. За время войны он совершил 193 боевых вылета, которые по большей части были ночными. Из-за нехватки боевых самолётов он часто летал на учебных У-2. Во время Курской битвы совершал полёты к партизанам, возил листовки, боеприпасы, продовольствие… Ой, сирена у меня.

Сирену было отчётливо слышно в динамике телефона. Мария отказалась от перерыва, просто посмотрела на уровень объявленной опасности и сказала, что днём обычно тихо. Закрыла окно, чтобы сирена не мешала разговору, и мы продолжили. Такие страшные времена. И такие поразительные студенты приходят учиться к нам в ГУУ.

— Прадедушка в итоге дошёл до Берлина. Историю про День Победы он мне много раз рассказывал. Сам он категорически против алкоголя. Но с товарищем они договорились, когда победят, прадедушка выпьет бокал шампанского или вина. Раннее утро 9 мая. В дверь такой стук, что стены трясутся. Прадедушка спросонья не понимает, что за шум так рано утром? И тут на весь дом раздался громкий крик «Победа!» Они наливают бокалы, но ещё не могут поверить, что весь этот ужас закончен. Прадедушка говорит, что это был единственный бокал алкоголя за всю жизнь, который он посчитал для себя приемлемым выпить. Только ради Победы.

К сожалению, вам самой довелось почувствовать на себе ужасы военного положения. Расскажите немного, каково жить в таком состоянии долгое время?

— Мне повезло, что в те годы я ещё была ребёнком. Я понимала далеко не всё, но осознание постепенно приходило. Многие моменты тех лет стёрлись из памяти и начали появляться только когда обстановка накалилась уже здесь, в России. Было правда страшно. Тогда ещё не было сирен, предупреждений об опасности. Мы сразу слышали взрывы, слышали, когда летит. И самое страшное было не когда летит, а когда затихает. Потому что не знаешь, когда и куда начнутся прилёты в следующий раз, куда переместиться противник. Всё было серьёзней и непонятней, чем сейчас. Сейчас есть информация в Телеграм-каналах, иногда даже откуда летит и в каком направлении. А тогда мы сидели и не знали. До сих пор действия, которые происходят там… вызывают огромную тревожность. И для меня самое тяжёлое не то, что я это застала, а то, что оно повторяется.

Вы знаете, что для студентов из Курской области предоставлен особый порядок заселения в общежитие?

— Да, слышала об этом. Очень хотелось бы приехать пораньше.

Заглянем в светлое будущее, когда вы успешно закончили ГУУ. Бизнес в какой области вы хотели бы начать? Какие направления вам кажутся наиболее интересными или перспективными, прибыльными?

— Я часто себе задаю этот вопрос, перебираю множество вариантов, но ответ всегда один. Выбирать сферу необходимо исходя из многих нюансов, будь то сроки окупаемости или же сложность построения дела с нуля, но, по моему мнению, большую значимость играет востребованность продукта. В современных реалиях новые тренды и тенденции появляются крайне быстро, и для открытия успешного дела необходимы не только базовые знания развития фирмы, но и творческий подход, позволяющий объединить качество, актуальность и индивидуальность продукта. Поэтому сейчас выбирать область деятельности считаю опрометчивым.

Если бы у вас была машина времени, в какое время вы бы отправились и для чего?

— Если бы у меня была машина времени, то, пожалуй, я отправилась бы в будущее. Вернуться назад – это значит изменить что-то в настоящем, но не смотря на все жизненные события, оно мне очень даже нравится. А вот переместившись лет на 10 вперёд можно и правда улучшить жизнь, посмотреть, что в ней изменилось, на то, какой я стала за это время. Каких событий лучше избежать, а в каких наоборот набираться смелости и идти вперед, а при возможности помочь не только себе, но и своим близким.

С нетерпением ждём Марию Дунаеву сперва в общежитии ГУУ, а со 2 сентября и во всех остальных корпусах нашего университета. Верим, что наши учебные программы и её талант помогут ей не только добиться поставленных целей, но и достичь высот, о которых она пока не мечтает.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI