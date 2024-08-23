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Дмитрий Чернышенко провёл заседание Комиссии по научно-технологическому развитию

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Дмитрий Чернышенко провёл заседание Комиссии по научно-технологическому развитию

23 августа 2024

Дмитрий Чернышенко вручил награды работникам НИЦ «Курчатовский институт»

23 августа 2024

Дмитрий Чернышенко вручил награды работникам НИЦ «Курчатовский институт»

23 августа 2024

Дмитрий Чернышенко провёл заседание Комиссии по научно-технологическому развитию

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл заседание Комиссии по научно-технологическому развитию (НТР) России, а также вручил награды работникам НИЦ «Курчатовский институт». 

В заседании приняли участие руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, начальник Управления Президента РФ по научно-образовательной политике Инна Биленкина, заместитель Министра финансов Павел Кадочников, заместитель Министра науки и высшего образования Денис Секиринский, заместитель Министра сельского хозяйства Максим Титов, заместитель Министра здравоохранения Татьяна Семёнова, директор НИЦ «Курчатовский институт» Марат Камболов, вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков и другие.

«Мы знаем, что Курчатовский институт является ведущим научным центром не только в нашей стране, но и в мире. Количество направлений, глубина проработок, обширность научной повестки, которую ведёт коллектив под руководством Михаила Валентиновича Ковальчука, отличительны. Конечно же, успешная работа сотрудников института не осталась незамеченной Правительством Российской Федерации и Председателем Правительства. Сегодня мы с благодарностью отметим их достижения почётными грамотами», – отметил вице-премьер в ходе награждения.

На заседании Комиссии по НТР одним из основных вопросов стало рассмотрение паспортов двух национальных проектов технологического лидерства: «Новые материалы и химия» и «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». 

«По поручению Президента Владимира Путина все национальные проекты в части кадрового и научного обеспечения их реализации подлежат обязательному согласованию с комиссией. Кроме того, для нацпроектов технологического лидерства предусмотрено, чтобы в их составе формировались отдельные федпроекты по науке и переподготовке квалифицированных кадров. Всего на рассмотрение в комиссию поступили 6 проектов паспортов нацпроектов. На 3 из них получены заключения научно-технического совета комиссии: „Средства производства и автоматизации“, „Новые материалы и химия“ и „Технологическое обеспечение продовольственной безопасности“. Благодарю членов научно-технического совета и его председателя Геннадия Яковлевича Красникова за оперативное предметное рассмотрение и содержательные предложения по их доработке», – отметил Дмитрий Чернышенко.

«Ключевым направлением с учётом линейки новых указов является необходимость формирования эффективной системы взаимодействия науки, технологий и производства. Основную роль здесь играет квалифицированный заказчик, и за рассматриваемый период была создана институциональная основа для такой системы: определены ответственные за научно-технологическое развитие в федеральных органах власти и субъектах России», – отметил заместитель Министра науки и высшего образования Денис Секиринский.

Заместитель Министра сельского хозяйства Максим Титов представил проект паспорта нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», включая федеральные проекты «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике», «Производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств», «Ветеринарные препараты», «Кадры», «Техническая и технологическая независимость в сельскохозяйственном машиностроении, оборудовании для животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности». Они направлены в том числе на импортонезависимость, защиту отечественного рынка и производств по указанным направлениям. 

В ходе заседания было принято решение одобрить паспорт нацпроекта с учётом доработки по внесённым замечаниям.

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