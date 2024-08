Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл заседание Комиссии по научно-технологическому развитию (НТР) России, а также вручил награды работникам НИЦ «Курчатовский институт».

В заседании приняли участие руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, начальник Управления Президента РФ по научно-образовательной политике Инна Биленкина, заместитель Министра финансов Павел Кадочников, заместитель Министра науки и высшего образования Денис Секиринский, заместитель Министра сельского хозяйства Максим Титов, заместитель Министра здравоохранения Татьяна Семёнова, директор НИЦ «Курчатовский институт» Марат Камболов, вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков и другие.

«Мы знаем, что Курчатовский институт является ведущим научным центром не только в нашей стране, но и в мире. Количество направлений, глубина проработок, обширность научной повестки, которую ведёт коллектив под руководством Михаила Валентиновича Ковальчука, отличительны. Конечно же, успешная работа сотрудников института не осталась незамеченной Правительством Российской Федерации и Председателем Правительства. Сегодня мы с благодарностью отметим их достижения почётными грамотами», – отметил вице-премьер в ходе награждения.

На заседании Комиссии по НТР одним из основных вопросов стало рассмотрение паспортов двух национальных проектов технологического лидерства: «Новые материалы и химия» и «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

«По поручению Президента Владимира Путина все национальные проекты в части кадрового и научного обеспечения их реализации подлежат обязательному согласованию с комиссией. Кроме того, для нацпроектов технологического лидерства предусмотрено, чтобы в их составе формировались отдельные федпроекты по науке и переподготовке квалифицированных кадров. Всего на рассмотрение в комиссию поступили 6 проектов паспортов нацпроектов. На 3 из них получены заключения научно-технического совета комиссии: „Средства производства и автоматизации“, „Новые материалы и химия“ и „Технологическое обеспечение продовольственной безопасности“. Благодарю членов научно-технического совета и его председателя Геннадия Яковлевича Красникова за оперативное предметное рассмотрение и содержательные предложения по их доработке», – отметил Дмитрий Чернышенко.

«Ключевым направлением с учётом линейки новых указов является необходимость формирования эффективной системы взаимодействия науки, технологий и производства. Основную роль здесь играет квалифицированный заказчик, и за рассматриваемый период была создана институциональная основа для такой системы: определены ответственные за научно-технологическое развитие в федеральных органах власти и субъектах России», – отметил заместитель Министра науки и высшего образования Денис Секиринский.

Заместитель Министра сельского хозяйства Максим Титов представил проект паспорта нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», включая федеральные проекты «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике», «Производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств», «Ветеринарные препараты», «Кадры», «Техническая и технологическая независимость в сельскохозяйственном машиностроении, оборудовании для животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности». Они направлены в том числе на импортонезависимость, защиту отечественного рынка и производств по указанным направлениям.

В ходе заседания было принято решение одобрить паспорт нацпроекта с учётом доработки по внесённым замечаниям.

