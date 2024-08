Source: MIL-OSI Russian Language News

Эту неделю Государственный университет управления начал с празднования дня рождения нашего ректора Владимира Строева и старта очередной «Университетской смены». Ближе к её концу вместе с заместителем министра науки и высшего образования Ольгой Петровой мы отметили День государственного флага России. А эксперты ГУУ не только праздновали, но и давали комментарии в СМИ на самые разные темы, среди которых: франшиза «Магнит» и дефицит в СССР, безвизовый отдых в Таиланде и задержки доставок из Китая, воспитательные методы «леди совершенство» и советы по описанию личных качеств в резюме, причины подорожания поездок на такси с 1 сентября и подготовка ко Дню знаний. На редкость удачная тематическая вязь получилась на этой неделе. Читаем!

— Советник при ректорате ГУУ Сергей Чуев обсудил на телеканале «Звезда» ход развертывания европейской оборонной программы «Небесный щит» (ESSI). «Все ключевые компоненты «Небесного щита» так или иначе контролируются Штатами. И система IRIS, и Система Arrow, и система Patriot работают при непосредственном участии американцев. Соответственно американцы получают прибыль», – указал советник.

— В другом выпуске телепередачи Сергей Чуев объяснил почему США уменьшают поставки СПГ в ЕС. «Американцы не хотят связывать себя долгосрочными обязательствами в той зоне, где не могут полноценно предсказать будущее. На поставки газа в Европу играет множество факторов, поставки нестабильны, на это влияет даже погода», – отметил эксперт.

— Доцент кафедры управления инновациями ГУУ Денис Сердечный дал большое интервью о направлении своей научной деятельности и о том, почему России нужны управленцы-технари. «Мне кажется, что настоящее и будущее за инженерами-экономистами. Специалисты с теми навыками, которым мы учим, могут работать везде, где есть производство, технологии, инновации и где требуется результат от интеллектуальной деятельности», – утверждает учёный.

— Заместитель директора института экономики и финансов ГУУ Валерия Иванова оценила перспективы франшизы магазина «Магнит». По её мнению, разнообразие форматов, предлагаемых «Магнитом» (дискаунтеры, гипермаркеты), позволяет адаптироваться к различным рынкам и потребительским предпочтениям. А эффективная поддержка и обучение со стороны «Магнита» помогут франчайзи избежать распространенных ошибок.

— Также Валерия Иванова назвала 12 признаков того, что пора открывать свой бизнес. Один из них – это готовность к неудачам. «К сожалению, неудачи — это часть предпринимательского пути. Если вы готовы воспринимать их как уроки и двигаться дальше, это говорит о вашей стойкости и решимости», – считает экономист.

— Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков рассказал, где в бархатный сезон можно отдохнуть без визы. К примеру, в Таиланде с июля 2024 года россиянам можно находиться без визы до 60 дней. «Однако цель введения нового безвизового режима — отнюдь не забота о комфорте дауншифтеров или зимовщиков. Двухмесячное пребывание на территории Таиланда разрешено только туристам, права на работу оно не дает», – отметил эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков объяснил увеличение сроков доставки китайских товаров в Россию. «В порту Владивостока сейчас есть некоторые сложности, поэтому будем искать пути доставки через другие портовые мощности. Предполагаю, что будет некоторая переориентация, возможно, на автомобильный или авиационный транспорт», — считает эксперт.

— Ещё Максим Чирков отметил грамотную экономическую политику РФ на фоне западных санкций. «Российский экспорт растет, и международные экономические отношения, в которых участвует Россия, также растут. Этому способствует грамотная экономическая политика, потому что ответом на санкции и на попытку изоляции России может быть только открытие нашей экономики», — объяснил экономист.

— Также Максим Чирков назвал легальные способы не возвращать кредит банку. «Первое – это страховка. В случае оформления кредитов нужно просто страховать жизнь, здоровье, риск потери работы. И по многим крупным кредитам такие вещи обязательны. Она [страховка] несколько отличается по банкам, но покрывает огромное количество рисков», – отметил Максим Чирков.

— Доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Юлия Надехина рассказала о товарном дефиците в СССР. «Интересным явлением той эпохи были товары “в нагрузку”. Это касалось, в основном, продуктов и было по сути попыткой преодоления кризиса перепроизводства. Например, покупая баночку дефицитной печени трески, в нагрузку надо было приобрести две баночки шпротного паштета, который магазину надо было “сбыть”», – повествует историк.

— Начальник управления по организации приема абитуриентов ГУУ Вадим Диких оценил изменения системы приёма на целевые места в вузах. «Идея обезличенного приема дает широкому кругу абитуриентов хорошие шансы претендовать на работу в организациях, но приводит к бесполезности подбора наиболее подходящих кандидатов к определенному виду деятельности, функционалу, да и всех профориентационных мероприятий в целом», – заявил эксперт.

— Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина рассказала о выплатах для школьников к 1 сентября. Выплат на федеральном уровне в этом году не предусмотрено, предупреждает эксперт: «Родителям школьников, которые надеются получить выплаты к 1 сентября, необходимо изучить региональные сайты, коллективный договор организации, в которой они работают, или обратиться в профсоюзную организацию».

— Также Галина Сорокина назвала настоящую причину подорожания поездок на такси, которое многие связывают с вступлением в силу закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика. «Сегодня поднятие темы роста цен на такси явно носит признаки использования принципов поведенческой экономики, когда, создавая информационную шумиху по поводу роста цен, готовится общественное мнение к такому росту», — говорит экономист, отмечая, что реальная причина в росте стоимости новых автомобилей и требованиях агрегаторов.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева отметила, что спрос на страхование недвижимости перемещается в сторону страхования индивидуального домостроения, а также расширяется предложение аффилированных с банками страховых компаний в плане страхуемых рисков.

— Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма, кандидат психологических наук Светлана Гришаева проанализировала воспитательные методы Мэри Поппинс. «Мэри Поппинс нашла «золотую середину» взаимодействия с детьми: с одной стороны – она им друг (придумывает для них какие-то игры, секреты), с другой – держит дистанцию, не допуская панибратства», – считает эксперт.

— Доктор политических наук, профессор ГУУ Виктор Титов проанализировал причины, удерживающие государство от полной блокировки YouТube. «В чем точно не заинтересовано современное российское государство, так это в повторении и масштабизации позднесоветского опыта 1970-х – начала 1980-х, когда в Советском Союзе стала складываться целая «параллельная реальность», формируемая хором «вражеских голосов», – уверен эксперт.

— Также Виктор Титов оценил предложение Камалы Харрис установить контроль над ценами на товары в США. «Можно резонно предположить, что такая вот социально ориентированная, в чем-то даже резонансная экономическая программа – это не только «месседж в пользу бедных», послание Камалы Харрис неимущим и нуждающимся американцам. Это еще и инструмент политического имиджмейкинга кандидата Харрис – ее способ «отстроиться» от нынешнего президента Джозефа Байдена», – считает политолог.

— Продолжая тема Виктор Титов рассказал о месте и роли Джозефа Байдена в предвыборной кампании Камалы Харрис. «В общем, Джозефу Байдену его соратники по партии уготовили незавидную электоральную роль. Он должен стать абсорбентом всего негатива, который мог бы в полном объеме достаться Камале Харрис», – говорит эксперт.

— Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова дала советы по составлению резюме. «Если кандидат хочет какие-то из личных качеств написать в резюме, ему стоит проиллюстрировать их конкретными примерами. Например, для офис-менеджера вместо стрессоустойчивости гораздо выгоднее написать: «Владею навыками быстрого и грамотного обеспечения расходными материалами и канцелярскими товарами коллектива организации из 700 человек», – советует эксперт.

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Константин Андрианов развеял слухи об ограничении на операции с долларами и евро. «Внебиржевые торги этими валютами в России сохранились. Их никто не отменил тогда. А сейчас и подавно отменять не собирается. И уж тем более никто не отменит торги валютами дружественных стран», – успокаивает экономист.

На этом всё. Желаем отлично провести последние летние выходные.

