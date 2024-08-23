Александр Новак встретился с Президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией

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Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак провёл рабочую встречу с Президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией.
Стороны обсудили направления сотрудничества стран в сфере социально-экономического развития, инвестиционного взаимодействия, обеспечения энергетической безопасности Республики Абхазия.
Александр Новак поздравил Президента Абхазии с предстоящей 16-й годовщиной признания Российской Федерацией независимости Республики Абхазия.
«Взаимодействие между нашими государствами развивается на основе принципов стратегического партнёрства и союзничества, налажен содержательный политический диалог. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее наращивать плодотворное российско-абхазское сотрудничество в различных сферах», – отметил Александр Новак.
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