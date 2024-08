Source: MIL-OSI Russian Language News

Александр Новак встретился с губернатором Орловской области Андреем Клычковым

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак встретился с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.

Стороны обсудили вопросы энергоснабжения потребителей региона, функционирования предприятий электроэнергетики, ход подготовки объектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода, а также рассмотрели мероприятия по повышению надёжности электросетевого комплекса области.

