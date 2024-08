YADRO и НГУ открыли совместную лабораторию по разработке программного обеспечения и систем на кристалле

Source: MIL-OSI Russian Language News

Компания YADRO и Новосибирский государственный университет открыли совместную многофункциональную лабораторию, специализирующуюся на разработке программного обеспечения и систем на кристалле. Новое пространство открылось на базе Факультета информационных технологий.

Совместная лаборатория станет универсальной площадкой для развития профессиональных компетенций студентов и проведения совместных образовательных и научно-исследовательских проектов. В стенах лаборатории студенты смогут освоить новые знания и отработать навыки разработки систем на кристалле. Практические занятия будут проходить при активном участии инженеров компании YADRO и преподавателей НГУ.

— Мы рады, что новым этапом нашего сотрудничества стало открытие совместной лаборатории. В первую очередь, это актуально для студентов факультета информационных технологий, которые смогут приобрести практические и теоретические знания в области разработки систем на кристалле, находящейся в авангарде современной микроэлектроники, — отметил Александр Власов, руководитель лаборатории, доцент кафедры Систем информатики НГУ.

— Открытие лаборатории — это еще один шаг в направлении популяризации перспективных технологий среди студентов и предоставлении им возможностей познакомиться с реальными задачами проектирования еще во время учебы, — прокомментировал Евгений Максимов, директор по развитию экосистемы и образовательных инициатив YADRO. — Мы рассчитываем, что совместная работа экспертов компании с преподавательским составом НГУ над образовательной программой с интенсивной практической частью позволит обеспечить высокий уровень подготовки студентов в области разработки систем на кристалле.

YADRO — российская технологическая компания, объединяющая направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и «умных» устройств, микропроцессорных ядер и fabless-разработку микропроцессоров. R&D-центры компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Минске.

