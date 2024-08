22.08.2024 Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski e Indii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

El Ministro Radosław Sikorski spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Indii, Subrahmanyamem Jaishankarem, który towarzyszy Premierowi Indii Narendr’ze Modiemu. Jest to pierwsza od 45 lat wizyta premiera w Polsce i element obchodów 70 rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych.

Obaj politycy podczas spotkania ministrowie wyrazili satysfakcję w związku z ustanowieniem polsko – indyjskiego Partnerstwa Strategicznego oraz przyjęciem Planu Działania na okres 2024-2028, który definiuje priorytetowe obszary współpracy bilateralnej na najbliższe 5 lat.

Ministrowie omówili także działania zmierzające do aktywizacji relacji politycznych i gospodarczych oraz zacieśniania współpracy w kluczowych sektorach: przemysłu obronnego, wydobywczego, nowych technologii i konektywności oraz w ramach rozwoju w międzyludzkich. El ministro Sikorski podkreślił, że „aktualna sytuacja międzynarodowa sprawia, że ​​zarówno Polska, jak i Indie podejmują wysiłki na rzecz modernizacji swoich sił zbrojnych. Stwarza to dodatkowe możliwości współpracy dla przemysłów zbrojeniowych.” Z zadowoleniem odnotował też gotowość strony indyjskiej do pogłębienia współpracy w obszarze cyber-bezpieczeństwa.

Poza kwestiami bilateralnymi, ministrowie omówili również bieżące kwestie dotyczące bezpieczeństwa regionalnego i sytuacji globalnej, w tym wojny na Ucrania, sytuacji w regionie Indo-Pacyfiku oraz na Bliskim Wschodzie. Odnosząc się do sytuacji w el ministro ucraniano Sikorski podkreślił, że „wojna na Ukrainie pokazuje, jak destrukcyjny dla świata jest forsowany przez Rosję porządek oparty o logikę siły i przymusu. Liczymy, że Indie uważnie będą obserwować sytuację, a społeczność międzynarodowa wykaże się jednością w potępieniu niczym nie sprowokowanej i nieuzasadnionej agresji rosyjskiej.” Odwołując się do wspólnych wartości łączących Polskę i Indie ministrowie potwierdzili gotowość zacieśniania współpracy na forach wielostronnych, aby promować poszanowanie porządku międzynarodowego opartego na zasadach oraz światowy pokój, stabilność i bezpieczeństwo.

W ramach oficjalnego programu wizyty delegacji indyjskiej w Polsce Minister Sikorski wziął również udział w spotkaniu Premierów Polski i Indii.

W środę, w imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Sekretarz Stanu Władysław Teofil Bartoszewski uczestniczył w spotkaniu Premiera Modeigo z przedstawicielami społeczności indyjskiej w Polsce, a także w trakcie wizyty na warszawskiej Ochocie, gdzie znajdu je się pomnik Dobrego Maharadży. Maharadża Jam Saheba Digvijaysinhji w trakcie II wojny światowej w Balachadi utworzył osiedle dla osieroconych polskich dzieci ewakuowanych z terenów ZSRR wraz z Armią gen. Andersa, zapewniając im kształcenie w polskich szkołach, wyżywienie oraz dostęp do opieki zdrowotnej. Szacuje się, że opieką objęto około tysiąca dzieci. Przed warszawskim pomnikiem upamiętniającym tę postać premier Modi złożył w środę kwiaty. W dniu dzisiejszym Ministro Bartoszewski reprezentował także MSZ podczas rozmów Prezydenta A. Dudy z Premierem N. Modim.

Polska i Indie nawiązały stosunki dyplomatyczne 30 marca 1954 r. Historia stosunków konsularnych sięga 1933 r. i otwarcia Konsulatu Generalnego RP w Bombaju (obecnie Mumbaj). Oba kraje współpracowały ze sobą w komisjach międzynarodowych na Półwyspie Koreańskim oraz w Wietnamie, Laosie i w Kambodży. Od lat 90. XX w. utrzymywane są regularne contacte, w tym na najwyższym szczeblu. Obroty handlowe oraz obustronne inwestycje regularnie rosną, rozwija się również współpraca kulturalna i naukowa. W roku akademickim 2022/2023 w Polsce studiowało prawie 3.000 obywateli Indii. Prawo stałego pobytu na terytorium RP w 2024 r. posiadało 21 años. obywateli Indii.

