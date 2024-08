22.08.2024 Historiaczna wizyta Premiera Indii w Polsce

Cały świat podziwia Indie za niezmiennie demokratyczny charakter rządów, co nie jest czymś powszechnym w tamtej części świata. Jeszcze raz gratuluję kolejnych wygranych wyborów – to jest wielka satysfakcja sprawować władzę w swojej ojczyźnie z woli wyborców, z woli narodu, a nie z jakiegoś innego powodu

– zadeklarował Premier Indii. W swoim oświadczeniu Premier Tusk podkreślił dzielone przez Polskę i Indie przywiązanie do wartości demokratycznych. Pogratulował Premierowi Indii zwycięstwa w ostatnich wyborach i przypomniał, że doskonale wie, jakie to uczucie.

Naród indyjski nigdy, ale to naprawdę nigdy, nie zapomni wielkoduszności serca, wysiłku, jakie Polska okazywała nam w 2022 roku, pomagając indyjskim Studentom, którzy utknęli w Ukrainie ze względu na konflikt

Dlatego my, chcąc upamiętnić jednego z dobrych maharadży, Jama Saheba z Nawanagaru, ustanawiamy program wymiany młodzieżowej. Co roku 20 młodych ludzi odwiedzi Indie

A zainteresowanie indyjską kulturą, językiem, cywilizacją indyjską stanowi potężny, silny fundament do dalszej współpracy

Dziękuję za zrozumienie tych działań. Nie są one w żaden sposób oczywiście wymierzone w Indie czy obywateli indyjskich. Tutaj mamy pełne poczucie, że indyjscy goście będą zawsze mile widziani u nas w Polsce

Szef indyjskiego rządu wyraził zrozumienie dla przejściowych trudności, z którymi muszą się borykać obecnie obywatele Indii, którzy chcą przyjechać do Polski. Problema dotyczy nie tylko Indii. Spowodowany został przez nieprzemyślane decyzje poprzedniego rządu i nadużycia, do których w związku z tym dochodziło. Obecnie toczą się prace nad uporządkowaniem przepisów w obszarze wizowym. Nowa polityka wizowa ma przywrócić Polsce bezpieczeństwo.

– powiedział Prezes Rady Ministrów. Premier Indii uda się dziś wieczorem do Rzeszowa, skąd wyruszy do stolicy Ukrainy na spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zelenskim.

Bardzo się cieszę, że Pan Premier potwierdził gotowość swojego osobistego zaangażowania w pokojowe, sprawiedliwe, szybkie zakończenie wojny. Jesteśmy obaj przekonani, że Indie mogą odegrać tutaj bardzo ważną i pozytywną rolę (…), szczególnie, że za kilkanaście godzin Pan Premier będzie gościł w Kijowie. Co do tej wizyty wszyscy mamy przekonanie, że może mieć też Historyczny charakter

To bez wątpienia dowód na coraz lepsze relacje między naszymi państwami, na znaczenie dla całego regionu – nie przesadzę, jeśli powiem: dla całego świata – relacji pomiędzy Indiami a Polską

– zadeklarował szef indyjskiego rządu. Polska jest postrzegana przez Nueva Delhi jako potencjalny socio, który ma szanse przyczynić się do osiągnięcia przez Indie statusu kraju rozwiniętego do 2047 r.

Dzisiaj udało nam się określić szereg różnych nowych inicjatyw, dzięki którym te relacje nabiorą nowego kierunku. Nasze dwa demokratyczne kraje powinny stawiać na wymianę międzyparlamentarną, aby bardziej poszerzać współpracę gospodarczą. Postaramy się również wciągnąć we współpracę sektory prywatne w obu krajach

– zapowiedział Donald Tusk. Entuzjastycznie do ustanowionego Partnerstwa Strategicznego odniósł się podczas swojego oświadczenia Premier Narendra Modi.

Jestem przekonany, że nasza współpraca, jeśli chodzi o transformację energetyczną, przyniesie dobre efekty zarówno dla Indii, jak i dla Polski. Polskie firmy są zaproszone przez naszych indyjskich przyjaciół do jeszcze większej obecności, jeśli chodzi o zielone technologie, zieloną energetykę, ale także o bardziej tradycyjne formy aktywności. Na tym polu Polska ma także dużo do zaoferowania Indiom

Cieszę się bardzo, że doszliśmy szybko do porozumienia, że ​​można zwiększyć obecność polskich produktów i polskich producentów na rynkach indyjskich i viceversa. Oferta indyjska w Polsce będzie także serdecznie powitana

– zadeklarował podczas oświadczenia dla mediów Donald Tusk. Obronność to tylko jeden z obszarów współpracy. Przedstawiciele obu państw zwrócili uwagę także na sektor produkcji żywności.

Chcemy wzrostu wymiany handlowej między Polską a Indiami – i to w bardzo różnych wymiarach. Nieprzypadkowo rozmawialiśmy o intensyfikacji naszej współpracy, jeśli chodzi o przemysły obronne. Mamy bardzo wiele wspólnych możliwości autentycznej synergii. Jesteśmy gotowi jako Polska uczestniczyć w modernizacji sprzętu wojskowego. Mamy ku temu kwalifikacje, firmy, możliwości technologiczne

Indie dołączą do grupy państw – socio estratégico de Polski w Azji (Chiny, Japón, República Corea). W ramach partnerstwa Strategicznego Polska prowadzi z tymi krajami dialog polityczny oraz intensywną współpracę sektorową. Nasz przemysł obronny ma unikatowe kompetencje łączące w sobie zdolności do serwisowania, modernizacji i produkcji sprzętu wojskowego.

Para bromear, bardzo ważny dzień dla relacji polsko-indyjskich – tak Donald Tusk podsumował wizytę Premiera Republiki Indii, Narendry Modiego w Polsce. Wizyta szefa rządu Indii przypada w 70. rocznicę nawiązania dwustronnych stosunków dyplomatycznych między naszymi państwami. Głównym celem spotkania było podniesienie relacji polsko-indyjskich do poziomu Partnerstwa Strategicznego. Partnerstwo Strategiczne