Финансовые новости: О снятии ограничений кодов расчетов по ОФЗ-ПД выпуска № 26245RMFS с 22 августа 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС” (ПАО Московская Биржа), утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская биржа 15 ноября 2023 года (Протокол №13), и в связи с раскрытием Министерством финансов Российской Федерации информации о результатах проведения 21 августа 2024 года аукциона по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26245RMFS (далее – ОФЗ) установлено, что с 22 августа 2024 года при подаче заявок и заключении сделок с ОФЗ (ISIN – RU000A108EG6) доступны все коды расчетов, разрешенные для данного типа ценных бумаг.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.moex.com/n72174

MIL OSI