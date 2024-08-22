Финансовые новости: О начале торгов ценными бумагами “23” августа 2024 года

16.03.2026 – 5,5% от номинальной стоимости Облигаций;

15.04.2026 – 5,5% от номинальной стоимости Облигаций;

15.05.2026 – 5,5% от номинальной стоимости Облигаций;

14.06.2026 – 5,5% от номинальной стоимости Облигаций;

14.07.2026 – 5,5% от номинальной стоимости Облигаций;

13.08.2026 – 5,5% от номинальной стоимости Облигаций;

12.09.2026 – 5,5% от номинальной стоимости Облигаций;

12.10.2026 – 5,5% от номинальной стоимости Облигаций;

11.11.2026 – 5,5% от номинальной стоимости Облигаций;

11.12.2026 – 5,5% от номинальной стоимости Облигаций;

10.01.2027 – 5,5% от номинальной стоимости Облигаций;

09.02.2027 – 5,5% от номинальной стоимости Облигаций;

11.03.2027 – 5,5% от номинальной стоимости Облигаций;

10.04.2027 – 5,5% от номинальной стоимости Облигаций;

10.05.2027 – 5,5% от номинальной стоимости Облигаций;

09.06.2027 – 5,5% от номинальной стоимости Облигаций;

09.07.2027 – 5,5% от номинальной стоимости Облигаций;

08.08.2027 – 6,5% от номинальной стоимости Облигаций.

Дата погашения Облигаций – 08.08.2027