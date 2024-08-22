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Финансовые новости: О начале торгов ценными бумагами “23” августа 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

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https://www.moex.com/n72202

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П07
Полное наименование Эмитента Общество с ограниченной ответственностью “Совкомбанк Лизинг”
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-07-00303-R-001P от 15.08.2024
Номинальная стоимость 1 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 6 000 000 штук
Дата погашения 16.03.2026 – 5,5% от номинальной стоимости Облигаций;
15.04.2026 – 5,5% от номинальной стоимости Облигаций;
15.05.2026 – 5,5% от номинальной стоимости Облигаций;
14.06.2026 – 5,5% от номинальной стоимости Облигаций;
14.07.2026 – 5,5% от номинальной стоимости Облигаций;
13.08.2026 – 5,5% от номинальной стоимости Облигаций;
12.09.2026 – 5,5% от номинальной стоимости Облигаций;
12.10.2026 – 5,5% от номинальной стоимости Облигаций;
11.11.2026 – 5,5% от номинальной стоимости Облигаций;
11.12.2026 – 5,5% от номинальной стоимости Облигаций;
10.01.2027 – 5,5% от номинальной стоимости Облигаций;
09.02.2027 – 5,5% от номинальной стоимости Облигаций;
11.03.2027 – 5,5% от номинальной стоимости Облигаций;
10.04.2027 – 5,5% от номинальной стоимости Облигаций;
10.05.2027 – 5,5% от номинальной стоимости Облигаций;
09.06.2027 – 5,5% от номинальной стоимости Облигаций;
09.07.2027 – 5,5% от номинальной стоимости Облигаций;
08.08.2027 – 6,5% от номинальной стоимости Облигаций.
Дата погашения Облигаций – 08.08.2027
Торговый код RU000A1099V8
ISIN код RU000A1099V8
Уровень листинга Второй уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход.
Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.
Андеррайтер  
наименование ПАО “Совкомбанк”
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 MC0253800000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 Совкомбанк

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