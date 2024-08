Финансовые новости: Оформить ДТП удаленно станет еще проще: новые правила ОСАГО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

На бланке извещения о ДТП, которое автомобилисты получают вместе с полисом ОСАГО, появится QR-код. Он будет вести на страницу Госуслуг с описанием порядка оформления аварии по европротоколу (без участия ГИБДД) и возможностью скачать мобильное приложение для этого.

Такой сервис позволяет не только оформить ДТП, но и подать заявление на возмещение убытков без визита в страховую компанию. Это изменение бланка предусмотрено обновленными «Правилами ОСАГО», которые начнут действовать с 1 октября 2024 года. Европротокол пользуется спросом среди автомобилистов. По данным Банка России, ежемесячно 50–100 тыс. аварий оформляются без вызова сотрудников ГИБДД. Для удобства водителей новые «Правила ОСАГО» также дополнены информацией, которая необходима им для оформления полиса и при наступлении страхового случая: список обязательных документов, порядок урегулирования ДТП и другие важные сведения. Этот документ страховщики будут предоставлять клиенту при заключении договора, как и сейчас. Фото на превью: Art rich/ Shutterstock / Fotodom

http://www.cbr.ru/press/event/?id=20940

