Финансовые новости: Обновление терминала MOEX Trade TI

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

20 августа 2024 года будет выпущено необязательное обновление терминала MOEX Trade TI до версии 3.24.25.100. В этой версии выполнены доработки для действий с ответами на запрос RFQ. Всем пользователям будет предложено установить автоматическое обновление при подключении к торговой системе. Дистрибутивы для ручной установки доступны на FTP-сервере: https://ftp.moex.com/pub/Terminals/ASTS/Treasury



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