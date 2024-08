Финансовые новости: Московская биржа запустила сервис запроса котировок на рынке “М-Депозитов”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Участникам денежного рынка Московской биржи стал доступен сервис запроса котировок RFQ (Request for Quotes) в сегменте “М-Депозиты”.

Сервис автоматизирует и упрощает взаимодействие корпораций – организаторов депозитных аукционов с кредитными организациями. Он позволяет компаниям формировать запросы на размещение денежных средств, а банкам – отвечать на предложения с помощью адресных заявок.

Все запросы и заявки в рамках сервиса RFQ доступны как в терминалах биржи, так и в MOEX Treasury – едином веб-интерфейсе для доступа корпоративных клиентов на денежный, валютный и срочный рынки Московской биржи.

“М-Депозиты” – сегмент денежного рынка Московской биржи, позволяющий проводить депозитные аукционы, на которых организатор размещает денежные средства в кредитных организациях через площадку биржи. Объем операций в сегменте “М-Депозитов” с начала 2024 года составил 333 млрд рублей. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Всего к сегменту “М-Депозитов” подключено более 70 нефинансовых компаний и кредитных организаций.

Денежный рынок Московской биржи – один из важнейших сегментов российского финансового рынка, с помощью которого участники рынка управляют денежной ликвидностью. Организатором торгов выступает Московская биржа, клиринг и расчеты осуществляет Национальный Клиринговый Центр (НКЦ, входит в Группу “Московская Биржа”).



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.moex.com/n72116

MIL OSI