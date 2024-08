Финансовые новости: В июле розничное кредитование замедлилось

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Ипотека, по предварительным данным, выросла на умеренные 0,7% после ажиотажных 3,1% в июне. В начале июля завершилась программа «Льготная ипотека», но часть кредитов еще выдавалась по договорам, заключенным до 1 июля 2024 года, а «Семейная ипотека» с новыми условиями перезапущена с 11 июля 2024 года. Для корректной оценки эффекта от изменения госпрограмм потребуется несколько месяцев, поэтому делать выводы пока рано.

Рост портфеля потребительских кредитов также замедлился (до +1,4 после +2,0% в мае — июне) из-за роста ставок и ужесточения макронадбавок, однако все еще остается достаточно высоким. Корпоративное кредитование ускорилось до +2,3% (+1,5% в июне без учета крупного бридж-кредита). Средства привлекали компании из широкого круга отраслей, в основном на оборотное финансирование. Средства населения продолжили расти на фоне привлекательных ставок по вкладам, но не так активно, как в июне (+1,1 после +1,7%), что может быть связано с высокими тратами на отпуск. Средства юрлиц также увеличились (+1,6%) после оттока в июне (-0,5%). Прибыль сектора (с корректировкой на дивиденды от дочерних банков) составила 306 млрд рублей. На результат повлияло повышение основных доходов и положительная валютная переоценка. Более подробно читайте в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июле 2024 года». Фото на превью: Travelwild / Shutterstock / Fotodom

http://www.cbr.ru/press/event/?id=20939

