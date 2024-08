Финансовые новости: Банк России уточнил требования к моделям, с помощью которых банки оценивают доходы заемщиков

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

С 1 ноября 2024 года изменятся требования к моделям, которые банки применяют для оценки доходов заемщика при расчете его долговой нагрузки. Соответствующие изменения внесены в Указание Банка России № 6579-У.

Одна из новаций — введение требований к репрезентативности факторов, существенно влияющих на доход заемщика. Вместо ежегодных отчетов о сохранении качества моделей банки будут ежегодно направлять модели для оценки регулятором. Скорректированы критерии их качества. С 1 до 2 млн рублей увеличена сумма потребительских кредитов, при выдаче которых показатель долговой нагрузки может рассчитываться с помощью модельного подхода. Модели, которые направлены на одобрение в Банк России до 1 ноября 2024 года, должны соответствовать текущей версии указания. До 31 декабря 2025 года включительно при предоставлении кредитов до 50 тыс. рублей или кредитов на покупку авто под его залог разрешено оценивать доход заемщика, используя внутренние методики. Фото на превью: Dina V / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://www.cbr.ru/press/event/?id=20937

MIL OSI