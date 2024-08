«Триколор – это ДНК россиянина». В ГУУ отметили День государственного флага РФ вместе с замминистра Ольгой Петровой

Source: MIL-OSI Russian Language News

22 августа 2024 года в Государственном университете управления состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню государственного флага Российской Федерации, в котором приняла участие заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова и участники «Университетских смен».

В приветственном слове проректор ГУУ Павел Павловский отметил важность символов в человеческой жизни: «Символ – это то, с чем вы себя ассоциируете. Уважение к государственному символу – это уважение к стране, к вашим предкам и к самим себе».

После государственного гимна к собравшимся обратилась заместитель министра Ольга Петрова, продолжившая тему значения государственной символики.

«Флаг – это символ, который нас объединяет. Сегодня, когда нашу страну всячески притесняют, а спортсменам, например, запрещают выходить на соревнования под нашим флагом – это только больше объединяет нас. Когда мы смотрим на триколор, видим нашу ДНК, ДНК россиянина. Спасибо Государственному университету управления за приглашение и возможность ещё раз поучаствовать единство от Калининграда до Владивостока, ощутить суверенитет России – страны возможностей», – сказала замминистра.

Также Ольга Петрова поблагодарила ГУУ за участие в проекте «Университетские смены» и сообщила о планах министерства по его расширению.

«Каникулы с пользой – это же интересно. Это уникальный личный опыт, который откладывается в ваш багаж знаний. Благодаря ему впоследствии вы сможете оценивать другие университеты, сравнивать их между собой и осознанно выбирать, куда поступать. Выбор будущей профессии – это всегда тревожно, но это надо сделать, чтобы потом не было скучно учиться», – обратилась Ольга Петрова к участникам программы и поблагодарила за работу вожатых из ГУУ.

После этого состоялась короткая сессия вопросов и ответов, во время которой школьники спрашивали высокопоставленную гостью университета о том, как она пришла к своему роду деятельности, что входит в её обязанности, что мотивирует и привлекает в работе.

Ольга Петрова призналась, что никогда даже не думала стать чиновником, просто на каждом этапе жизни любила то, что она делала. Её мотивирует возможность служить своей стране и делать жизнь людей лучше, нравится общаться со студентами и преподавателями. «Недавно президент спросил у меня, чего бы я ещё хотела в жизни. А я не знала, что ответить, ведь я уже счастлива», – поделилась Ольга Викторовна.

Напоследок заместитель министра посоветовала ребятам ставить перед собой сложные цели. Например, закончить школу с медалью. Это требует самоотдачи и напряжения сил в 10 и 11 классах, но зато потом помогает всю жизнь и приносит массу удовольствия. «Последние 200 метров марафона перебивают по эмоциям все предыдущие сложности дистанции», – поделилась Ольга Петрова личным спортивным опытом.

Перед собравшимися также выступил исполнительный директор Московского отделения Российского военно-исторического общества Александрович Подмазо, который присоединился к поздравлениям и рассказал о некоторых фейках, связанных с государственным флагом и распространяемых теми, кто хочет «разорвать страну на тысячу маленьких чебурашек».

В завершении мероприятия состоялся небольшой концерт с участием творческого коллектива «СтуДос» и детского духового оркестра.

