Третья «Университетская смена» в ГУУ встретила тамбовских школьников проверенной программой и уникальными событиями

С 19 по 29 августа в Государственном университете управления проходит третья за это лето «Университетская смена», в которой на этот раз принимает участие 45 школьников из Тамбовской области.

Программа их пребывания насыщенная и разнообразная, охватывающая все сферы интересов ребят. Абсолютно уникальной частью именно третьей смены стало празднование Дня государственного флага Российской Федерации вместе с заместителем министра науки и высшего образования Ольгой Петровой, в рамках которого у школьников появилась редкая возможность напрямую задать вопросы чиновнику такого высокого уровня.

В программу образовательных мероприятий были включены лекции от проректора ГУУ Павла Павловского, которые помогли углубить знания в различных областях науки.

Также школьники приняли участие в мастер-классе от Лиги КВН ГУУ, где смогли не только узнать секреты успешного выступления и теорию построения шутки, но и проявить себя на практике, показав своё чувство юмора.

Экскурсии по самым популярным местам Москвы подарили участникам уникальную возможность познакомиться с культурным наследием столицы. Тамбовские школьники уже съездили на познавательную экскурсию по ВДНХ, прогулялись по Красной площади и провели вечер на яркой Никольской улице. Особенным моментом стала неизменно пользующаяся повышенным интересом всех участников смен экскурсия на теплоходе, во время которой учащиеся смогли насладиться видами разнообразной архитектуры улочек Москвы. Многие юные гости нашего университета именно на этой экскурсии впервые в жизни оказываются на борту теплохода.

А впереди их ждёт ещё много всего интересного: посещение Мосфильма, интерактивная выставка автомобилей и другие увлекательные события.

Уверены, что эта смена станет незабываемым опытом для всех её участников!

