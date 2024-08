Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В Московском дворце пионеров на Воробьёвых горах начал работу III Международный детский культурный форум. В торжественной церемонии открытия приняли участие юные таланты из России, Белоруссии, Индии, Абхазии, Сербии, Египта, Южной Осетии, Туркменистана, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Приднестровья, Сирии, Кубы, Алжира и Китая, представители культурного сообщества – кураторы и спикеры форума, коллективы-спутники и волонтёры культуры.

Пространство Дворца пионеров стало грандиозной творческой площадкой, где начинающие музыканты, художники, артисты и журналисты смогут проявить свои таланты, пообщаться с известными деятелями культуры и создать собственные проекты. С приветственным словом на церемонии открытия выступила Заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова.

«Я желаю всем проявить себя, потому что количество конкурсов, которые здесь будут, и количество активностей уникально, по самым разным направлениям ребята могут проявить свои таланты и поделиться своими идеями. Мне кажется, для них это самое главное, потому что отобраны лучшие, они готовились, и хочется, чтобы через этот конкурс, пройдя его горнило, они действительно выбрали то, ради чего сюда приехали. Благодаря этому, я думаю, мы получим множество талантов по самым разным направлениям культурного развития», – поделилась вице-премьер с журналистами.

Мастер-классы, дискуссии, арт-школы, творческие мастерские, экскурсии и концерты – организаторы подготовили для участников насыщенную программу. Всего в дни работы форума с 22 по 24 августа запланировано проведение 69 мероприятий с участием 111 спикеров, 47 площадок-партнёров и девяти коллективов-спутников из регионов России.

Кураторы шести тематических направлений форума – выдающиеся деятели российской культуры: «Театральное и цирковое искусство» – художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков и генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный, «Хореографическое искусство» – заслуженный артист России, хореограф Егор Дружинин, «Литература и журналистика» – директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И.Даля Дмитрий Бак, «Музеи и изобразительное искусство» – генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева, «Кино и анимация» – генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko, президент и идеолог Всероссийского фестиваля детского семейного кино и анимации «Медвежонок» Гавриил Гордеев, «Музыкальное искусство» – глава Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова.

Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры Российской Федерации и ФГБУК «Росконцерт».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52438/

MIL OSI