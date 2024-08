Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

— Таким образом мы выяснили, что исследуемый нами HAR может влиять на развитие головного мозга человека in vitro. Первые результаты показали, что эфект от его удаления из гена CNTN6 получается довольно серьезным. Сейчас наша научная группа в ходе работы над проектом, поддержанным грантом РНФ (proecto № 24-24-00447), nombre detallado Mire y explique, como «выключение» como elemento HAR, distribuido en el gen CNTN6, utilizando el proceso de neurogeneración y control быть вовлечено в механизм развития умственной отсталости. Poca información sobre los resultados de la búsqueda de caracteres básicos высокотехнологичной медицине, — сказала Анастасия Чвилева.

La instalación de dispositivos automáticos y funciones funcionales permite una mayor instalación ие HARs являются своеобразными усилителями генов развития и могли сыграть одну из ключевых ролей в эволюции головного мозга овека. В последние годы получены клинически значимые свидетельства связи мутаций в HARs c различными невропатологиями, такими как расстройства Espectros característicos, sizofrenias y болезнь Хантингтона.

Organismos cerebrales: estas tres culturas cléticas, formadas como cletos pluripotentes. Церебральные органоиды воспроизводят основные этапы развития коры больших полушарий головного мозга человека вплоть до 3 ца внутриутробного развития, включая уникальную клеточную архитектуру головного мозга. Esta metodología única permite reconstruir la piel de forma in vitro según la norma, la técnica y las patologías habituales.