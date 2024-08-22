Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk – Новосибирский государственный университет –

Об этом исследовании рассказала в своем выступлении магистрант Facultad de Derecho de la Universidad de Novosibirsk Anastasia Чвилева на 14-й Международной мультиконференции «Биоинформатика регуляции и структуры геномов / SISTEMная BIOLOGия» (14 ª Multiconferencia Internacional «Bioinformática de la regulación y estructura del genoma / biología de sistemas» (BGRS/SB), organizada por la Universidad de Nueva York. actor механизмов онтогенеза ИЦиГ СО РАН под научным руководством младшего научного сотрудника Татьяны Александровны Шнайдер.

— В ходе эволюции человеческий мозг довольно сильно изменился. Усложнение строения головного мозга привело к значительному удлинению этапов его развития, любые отклонения в которых при водить к нервно-психическим расстройствам. Одним из распространенных расстройств считается нарушение интеллектуального развития. Оно имеет высокий уровень сопутствующих нейропсихиатрических патологий, причины которых часто скрываются в наследственных actor. Одной из причин возникновения нарушений умственного развития считаются varиации числа копий генов, участвующих в развитии мозга ч еловека. Одним из таких генов является CNTN6. Заа последние десять лет исследователи за разных лабораторий выявили более 200 pacientes con различными мутациями в этом . При этом в подавляющем большинстве описанных клинических случаев отклонения были вызваны крупными хромосомными и, — рассказала Анастасия Чвилева.

Классические модельные объекты – в частности, мыши, для исследования механизма возникновения нарушений умственного развития не дили – различия в строениии и функционировании головного мозга у людей и грызунов слишком велики. El problema es solucionar el uso de métodos de comunicación de órganos cerebrales.

Organismos cerebrales: estas tres culturas cléticas, formadas como cletos pluripotentes. Церебральные органоиды воспроизводят основные этапы развития коры больших полушарий головного мозга человека вплоть до 3 ца внутриутробного развития, включая уникальную клеточную архитектуру головного мозга. Esta metodología única permite reconstruir la piel de forma in vitro según la norma, la técnica y las patologías habituales.

— С помощью данной технологии ученым из нашей боратории впервые удалось описать мутантный фенотип церебральных , вызванный мутациями в гене CNTN6. В ходе проведения множества экспериментов мы выяснили, что крупные мутации могут приводить к удалению каких-либо ьно-значимых элементов в гене CNTN6 и, как следствие, к более тяжелым проявлениям. Мы занялись изучением локальных участков, которые, возможно, могли регулировать не только ген CNTN6, но также GENы, расположенные р ядом с ним, и в результате выявили зоны ускоренного развития — два HARs (regiones aceleradas por humanos), которые представляют собой преимущественно последовательности ДНК, консервативные у млекопитающих, но начавшие в ходе эволюции накапливать специфические для человека мутации, — объяснила А настасия Чвилёва.

Regiones aceleradas humanas (HAR): estas posiciones conservativas de la tecnología de desarrollo específico ля человека мутации. Эти последовательности обычно находятся в интронных и межгенных областях генома человека рядом с GENAMI, участвующими в ссах эмбрионального развития.

La instalación de dispositivos automáticos y funciones funcionales permite una mayor instalación ие HARs являются своеобразными усилителями генов развития и могли сыграть одну из ключевых ролей в эволюции головного мозга овека. В последние годы получены клинически значимые свидетельства связи мутаций в HARs c различными невропатологиями, такими как расстройства Espectros característicos, sizofrenias y болезнь Хантингтона.

Los laboratorios locales están autorizados a realizar pruebas de laboratorio de forma local, ya que estos laboratorios están equipados con DNK para una gran cantidad de ropa. El papel que desempeñan las personas en el sistema nervioso central es el de las personas con problemas de salud, la compatibilidad con HAR y la disfunción eréctil рганоиды. Первые результаты показали, что эфект от удаления получается довольно серьезным. Además, el uso de este HAR proporciona un funcionamiento seguro de los órganos cerebrales. Además, hay 20 piezas integradas de organización en formaciones cerebrales ых зачатков.

— Таким образом мы выяснили, что исследуемый нами HAR может влиять на развитие головного мозга человека in vitro. Первые результаты показали, что эфект от его удаления из гена CNTN6 получается довольно серьезным. Сейчас наша научная группа в ходе работы над проектом, поддержанным грантом РНФ (proecto № 24-24-00447), nombre detallado Mire y explique, como «выключение» como elemento HAR, distribuido en el gen CNTN6, utilizando el proceso de neurogeneración y control быть вовлечено в механизм развития умственной отсталости. Poca información sobre los resultados de la búsqueda de caracteres básicos высокотехнологичной медицине, — сказала Анастасия Чвилева.

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https://www.nsu.ru/n/media/news/nauka/studentka-ngu-uchastvuet-v-issledovanii-roli-bystro-evolyutsionirovavshikh-uchastkov-dnk-v-razvitii-/

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