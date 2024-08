Сотрудники «Роснефти» провели масштабные акции ко Дню флага

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Сотрудники предприятий «Роснефти» в День Государственного флага Российской Федерации организовали патриотические акции по всей стране. Мероприятия состоялись в Московской, Ленинградской, Архангельской, Воронежской, Иркутской, Новгородской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях и Краснодарском крае.

Более чем на 1 100 АЗС «Роснефти» по всей стране в честь Дня флага автомобилистам раздавали ленты в цветах российского триколора. Также были проведены различные спортивные мероприятия, мастер-классы, тематические викторины и конкурсы, посвященные истории флага и его значимости.

На ряде предприятий Компании в честь праздника были организованы велопробеги. Активисты «РН-Ванкора» и члены их семей проехали 3 км в одежде белого, синего и красного цветов. Нефтяники «РН-Уватнефтегаза» и «Тюменского нефтяного научного центра» преодолели символичную дистанцию 22 км. Велосипеды спортсменов были украшены триколорами.

В рамках патриотической акции сотрудники «Тюменнефтегаза» развернули флаг площадью 80 кв. м на территории месторождения «Русское», а волонтеры «Самотлорнефтегаза» и «Движения первых» – триколор величиной 36 кв. м на набережной Нижневартовска. Сотрудники «Самотлорнефтегаза» также организовали праздничный концерт с познавательной викториной, посвящённой истории российского триколора. Мероприятие украсили арт-инсталляции в виде гигантских кубов с изображением Государственного флага Российской Федерации. Любой желающий мог подойти к кубам и красками написать слово «Россия».

Активисты «СевКомНефтегаза» и «Движения первых» провели для юных патриотов из пришкольного лагеря на базе МБОУ «Лицей» веселые эстафеты и конкурсы. Сотрудники «РН-Няганьнефтегаза» прочитали жителям Нягани увлекательную лекцию о появлении Российского флага и его изменении со времен Петра I, провели тематические викторины.

Молодые специалисты «СамараНИПИнефти» с российскими флагами в руках выстроились на главной площади Самары в форме сердца – в знак любви к Родине и гордости за свою страну. Также сотрудники института приняли участие в творческом конкурсе «Под флагом Родины», делая фотографии в разных местах России на фоне флага страны.

Волонтеры «Новокуйбышевского НПЗ» и «Новокуйбышевского завода масел и присадок» провели в детском оздоровительном лагере тематический квиз «Душа России в символах ее» – в интерактивной форме ребятам рассказали о значении символов и символики Российской Федерации, о географических и исторических фактах страны.

Сызранский НПЗ также организовал для детей сотрудников патриотический урок – ребятам рассказали об истории российского флага и изготовили с ними брошь в цветах триколора. Кроме того, заводчане приняли участие в массовом флешмобе, в ходе которого сотрудники с членами их семей создали масштабный рисунок флага России.

Работники «Саратовского НПЗ» провели в детском оздоровительном санатории спортивно-патриотические мероприятия. Для школьников – мастер-классы по мини-футболу и соревнования по перетягиванию каната. Для малышей до 8 лет – конкурс рисунков мелом на асфальте «Моя Родина», веселые эстафеты и интерактивные конкурсы. Всем участникам были вручены сувениры в цветах триколора, а также подарки с корпоративной символикой.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания украсила флагами самые высокие точки завода – 70-метровую установку каталитического крекинга и 40-метровую установку каталитического риформинга. Заводчанам раздали трехцветные ленты и провели викторину на знание истории государственного флага. За правильные ответы участники получили поощрительные призы.

На нефтеперерабатывающих заводах «Башнефти» нефтяники провели фотоконкурс «Моя любимая страна» для работников и их детей. В «Башнефть-Полюсе» прошли массовые катания на коньках с раздачей флагов, в «Башнефть-Строе», «Башнефть-Сервисе» и «Башнефть-Профи» – тематические викторины.

На Ангарском заводе полимеров состоялась интеллектуальная игра «Один флаг на всех» на проверку знаний о государственных символах России и их истории. Активисты «РН-Северо-Запада» провели праздничное мероприятие в загородном комплексе «Владимировский» в Ленинградской области, в ходе которого играли в футбол с семьями клиентов сети АЗС «Роснефть» и гостями отеля.

День Государственного флага стал олицетворением сплочённости работников «Роснефти», а российский триколор – настоящим символом единства нашего народа.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

22 августа 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.rosneft.ru/press/news/item/220553/

MIL OSI