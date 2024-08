«Роснефть» отмечает 15 лет с начала промышленной добычи нефти на Ванкорском месторождении

Source: MIL-OSI Russian Language News

«РН-Ванкор» (входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти») отмечает 15-летие с момента ввода Ванкорского месторождения в промышленную эксплуатацию. Его разработка стала началом создания Ванкорского кластера месторождений, который сегодня стал основой «Восток Ойл» – крупнейшего инвестиционного проекта мировой нефтегазовой отрасли, реализуемого «Роснефтью» на севере Красноярского края.

Отсчет промышленной добычи нефти на Ванкоре идет с августа 2009 года, когда состоялась торжественная церемония запуска месторождения в эксплуатацию. Ванкор дал мощный старт развитию экономики и промышленного потенциала Красноярского края, который приобрел статус нефтедобывающего региона.

С начала промышленной эксплуатации накопленная добыча нефти на Ванкорском кластере месторождений превысила 270 млн тонн нефти, а в Единую газотранспортную систему страны было направлено более 50 млрд м3 товарного газа.

С Ванкора началось активное освоение месторождений углеводородов Восточной Сибири. Он стал первым масштабным нефтегазовым проектом севера Красноярского края. В сжатые сроки в условиях полного отсутствия инфраструктуры был создан мощный промышленный центр.

С 2013 года «Роснефть» приступила к кластерному методу освоения близлежащих месторождений, объединенных единой инфраструктурой. В Ванкорский кластер вошли Сузунское, Тагульское и Лодочное месторождения.

Наукоемкие технологии, передовые экологические стандарты и прорывные инженерные решения стали основой успешного развития Ванкорского проекта. Месторождение является инновационной площадкой для внедрения передовых разработок. В настоящее время богатый опыт и технические решения, опробованные на Ванкоре, востребованы при реализации проекта «Восток Ойл».

Справка: «РН-Ванкор», дочернее предприятие НК «Роснефть», является оператором по освоению месторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного) и Пайяхской группы месторождений. Эти месторождения входят в проект «Восток Ойл». Ресурсная база проекта превышает 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти.

