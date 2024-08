Почти четыре человека на место. Передовая инженерная школа СПбПУ «Цифровой инжиниринг» подвела итоги приёмной кампании

Source: MIL-OSI Russian Language News

В этом году на программы магистратуры ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» подали более 480 заявлений, на бюджетные места зачислены 123 человека. Подробную информацию можно прочитать на сайте СПбПУ в разделе Конкурсные списки .

Всего в магистратуру на бюджетную форму обучения в СПбПУ зачислили 2443 человека.

Приём в Передовую инженерную школу «Цифровой инжиниринг» проходил на 12 программ магистратуры , разработанных совместно с индустриальными партнёрами. Среди них наибольшее количество заявлений подали на образовательную программу «Цифровой инжиниринг и управление проектами».

Всего в приёмную комиссию поступило 483 заявления на бюджетную форму обучения, (конкурс — 3,93 человек на одно бюджетное место).

Проректор по цифровой трансформации, руководитель Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков подчеркнул двукратный рост количества образовательных программ: от шести программ в 2023 году — к 12 программам магистратуры с 1 сентября 2024 года.

Передовая инженерная школа СПбПУ “Цифровой инжиниринг” вела набор по двенадцати магистерским программам. Все программы имеют индустриальных партнёров — это специфика подготовки высококлассных специалистов в ПИШ СПбПУ. Программы, учебные планы магистерской подготовки мы составляем совместно с партнёрами. ПИШ СПбПУ получила поддержку от 22 высокотехнологичных компаний, корпораций страны — это самое большое число партнёров среди всех Передовых инженерных школ , — отметил Алексей Боровков.

Отмечая слаженное взаимодействие с индустриальными партнёрами, Алексей Боровков подчеркивает, что магистерские программы направлены на опережающую подготовку научно-технических кадров; созданы в интересах промышленных компаний и с учётом мировых научно-технологических трендов.

Активный конкурс среди абитуриентов отмечается традиционно на базовое направление “Прикладная механика”, которое является основой для отрасли машиностроения. Далее расходится по направлениям, среди которых двигателестроение, атомное машиностроение и так далее. Среди Передовых инженерных школ на это направление самый большой набор у нас, в ПИШ СПбПУ “Цифровой инжиниринг” , — прокомментировал Алексей Боровков.

Отметим, что в период приёмной кампании 2024 года в ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» заявления поступили из разных городов и ведущих вузов России. Из университетов Санкт-Петербурга подали заявления выпускники бакалавриата СПбПУ; БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова; Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II; Санкт-Петербургский государственный университет; Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения; Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет; Санкт-Петербургский государственный морской технический университет ; Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. профессора М. А. Бонч-Бруевича.

ПИШ СПбПУ привлекает абитуриентов, обладающих уникальными профессиональными компетенциями и высоким уровнем знаний из вузов со всей страны: Томский политехнический университет; Калининградский государственный технический университет; Дальневосточный федеральный университет; Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева; Национальный исследовательский университет «МЭИ»; Череповецкий государственный университет и других.

По правилами приёма, поступить в Передовую инженерную школу можно было тремя способами: без сдачи экзаменов, став победителем конкурса портфолио; став медалистом или победителем студенческой олимпиады «Я — профессионал» в 2023 или 2024 годах или сдав вступительное испытание (профильный междисциплинарный экзамен).

В этом году в рамках конкурса в ПИШ «Цифровой инжиниринг» было подано 108 заявок на 57 мест . Сумма баллов за портфолио конкурсанта не ограничена. Конкурсанты этого года набирали рекордные 383, 417 и даже 607 баллов.

Безусловный интерес со стороны абитуриентов магистратуры растёт к образовательным программам в области цифрового инжиниринга. Уверен, что новые студенты Передовой инженерной школы смогут реализовать себя и достигнуть новых вершин. Уже с первого семестра мы привлекаем магистрантов к работе над проектами индустриальных партнёров — параллельно с учебой можно работать на их площадках или начинать свой карьерный путь в лабораториях ПИШ СПбПУ “Цифровой инжиниринг” , — рассказал директор Института передовых производственных технологий ПИШ СПбПУ Валерий Левенцов.

Отметим, что в сентябре 2024 года магистранты ПИШ СПбПУ приступают к учёбе по 12 магистерским программам, из которых шесть являются новыми и впервые принимают студентов. О преимуществах новых программ читайте в материале .

