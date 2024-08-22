«От учебы в питерской Вышке ожидаю качественных знаний, творческих и классных людей вокруг»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Для большинства студентов Вышка становится вторым домом: здесь они проводят большую часть времени, получают знания и опыт, заводят новых друзей. Теплая университетская атмосфера способствует тому, что ежегодно тысячи абитуриентов ставят своей главной целью поступление в НИУ ВШЭ. Анастасия Князева и Александра Янченко, сдавшие ЕГЭ на 300 баллов, рассказали, почему они поступили в Вышку в Санкт-Петербурге и чего ждут от учебы.

Почему питерская Вышка и программа «Филология»

— Долгое время я колебалась между несколькими вузами Санкт-Петербурга, а после получения хороших баллов ЕГЭ вопрос выбора встал еще более остро. В ВШЭ меня привлекли развитая внеучебная жизнь, уютное комьюнити, высокий уровень образования и необычная система обучения и оценивания. Я хочу развиваться как в академической сфере, так и в творческой, поэтому для меня эти факторы стали решающими.

Программу «Филология» я выбрала из-за того, что она представляет собой симбиоз литературоведения и лингвистики, в связи с чем я смогу получить огромный багаж знаний, полезный для широкого круга профессий. К тому же главными интересами в моей жизни всегда были литература и иностранные языки.

Думаю выбрать лингвистический трек на 3-м курсе, сейчас стараюсь улучшать знание языков, иногда пробую себя в переводе, много анализирую и читаю.

Про поступление и ЕГЭ

— Это был волнительный процесс. Я рассматривала поступление исключительно на бюджетной основе, но поначалу мне светило только обучение за счет средств университета. Позже я обнаружила, что могу претендовать на поступление БВИ благодаря одной из написанных мною олимпиад. Так, в совокупности со своими баллами за ЕГЭ и льготой я смогла поступить на бюджет, спокойно выдохнуть еще в конце июля и радоваться жизни!

Готовилась я всеми возможными способами: занималась на элективах в школе, ходила к репетитору, училась в онлайн-школе, самостоятельно смотрела учебные видео и решала задания из сборников. Думаю, именно благодаря разносторонней подготовке и умению оставаться хладнокровной в стрессовых ситуациях я смогла добиться такого результата. Однако, выходя абсолютно с каждого экзамена, я в чем-то да сомневалась. Прокручивала в голове свои ответы и думала: «А вдруг тут снимут балл, а тут эксперту не понравится?» Но все вышло наилучшим образом, во что я до сих пор не могу поверить.

Совет будущим абитуриентам

— В первую очередь постараться сильно не переживать, чтобы не восстанавливать потом ментальное здоровье. Поступать можно не раз и не два. Во-вторых, не бояться спрашивать студентов об их опыте обучения. Именно благодаря тому, что я написала одной из студенток моей образовательной программы, я смогла больше узнать про вуз и точно понять, что мне понравится. Ну и, конечно, советую быть внимательными и не пропустить важные даты и сроки.

Про ожидания от университета

— Я жду новых знакомств, ярких впечатлений, множества интересных мероприятий, увлекательного процесса обучения и получения огромного багажа знаний и опыта.

Про Санкт-Петербург

— Я родом из Татарстана, город Альметьевск. Я хотела поступить в Санкт-Петербург еще с 9-го класса, и с того времени мое желание никуда не пропало. Хотелось жить и учиться в этом прекрасном городе, где каждая улочка пропитана историей, начать здесь новый этап своей жизни, быть окруженной шикарными видами и дружелюбными людьми. Я очень счастлива, что у меня пока все получается.