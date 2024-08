«От учебы в питерской Вышке ожидаю качественных знаний, творческих и классных людей вокруг»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Для большинства студентов Вышка становится вторым домом: здесь они проводят большую часть времени, получают знания и опыт, заводят новых друзей. Теплая университетская атмосфера способствует тому, что ежегодно тысячи абитуриентов ставят своей главной целью поступление в НИУ ВШЭ. Анастасия Князева и Александра Янченко, сдавшие ЕГЭ на 300 баллов, рассказали, почему они поступили в Вышку в Санкт-Петербурге и чего ждут от учебы.

Почему питерская Вышка и программа «Филология» — Долгое время я колебалась между несколькими вузами Санкт-Петербурга, а после получения хороших баллов ЕГЭ вопрос выбора встал еще более остро. В ВШЭ меня привлекли развитая внеучебная жизнь, уютное комьюнити, высокий уровень образования и необычная система обучения и оценивания. Я хочу развиваться как в академической сфере, так и в творческой, поэтому для меня эти факторы стали решающими. Программу «Филология» я выбрала из-за того, что она представляет собой симбиоз литературоведения и лингвистики, в связи с чем я смогу получить огромный багаж знаний, полезный для широкого круга профессий. К тому же главными интересами в моей жизни всегда были литература и иностранные языки. Думаю выбрать лингвистический трек на 3-м курсе, сейчас стараюсь улучшать знание языков, иногда пробую себя в переводе, много анализирую и читаю. Про поступление и ЕГЭ — Это был волнительный процесс. Я рассматривала поступление исключительно на бюджетной основе, но поначалу мне светило только обучение за счет средств университета. Позже я обнаружила, что могу претендовать на поступление БВИ благодаря одной из написанных мною олимпиад. Так, в совокупности со своими баллами за ЕГЭ и льготой я смогла поступить на бюджет, спокойно выдохнуть еще в конце июля и радоваться жизни! Готовилась я всеми возможными способами: занималась на элективах в школе, ходила к репетитору, училась в онлайн-школе, самостоятельно смотрела учебные видео и решала задания из сборников. Думаю, именно благодаря разносторонней подготовке и умению оставаться хладнокровной в стрессовых ситуациях я смогла добиться такого результата. Однако, выходя абсолютно с каждого экзамена, я в чем-то да сомневалась. Прокручивала в голове свои ответы и думала: «А вдруг тут снимут балл, а тут эксперту не понравится?» Но все вышло наилучшим образом, во что я до сих пор не могу поверить. Совет будущим абитуриентам — В первую очередь постараться сильно не переживать, чтобы не восстанавливать потом ментальное здоровье. Поступать можно не раз и не два. Во-вторых, не бояться спрашивать студентов об их опыте обучения. Именно благодаря тому, что я написала одной из студенток моей образовательной программы, я смогла больше узнать про вуз и точно понять, что мне понравится. Ну и, конечно, советую быть внимательными и не пропустить важные даты и сроки. Про ожидания от университета — Я жду новых знакомств, ярких впечатлений, множества интересных мероприятий, увлекательного процесса обучения и получения огромного багажа знаний и опыта. Про Санкт-Петербург — Я родом из Татарстана, город Альметьевск. Я хотела поступить в Санкт-Петербург еще с 9-го класса, и с того времени мое желание никуда не пропало. Хотелось жить и учиться в этом прекрасном городе, где каждая улочка пропитана историей, начать здесь новый этап своей жизни, быть окруженной шикарными видами и дружелюбными людьми. Я очень счастлива, что у меня пока все получается.

Почему питерская Вышка и программа «Дизайн» — В последний школьный год я планировала поступать на историческое или лингвистическое направление и только весной определилась с дизайном в Вышке. Историю и языки интересно изучать, но я поняла, что не вижу себя работающей в этих сферах. В НИУ ВШЭ мне нравится проектный подход к учебе и то, что преподаватели — практикующие дизайнеры. Думаю, здесь можно получить полезные в современном мире скилы, даже вступительное испытание представляет собой полноценный проект, который в теории можно воплотить, а не живопись, рисунок или композицию, как в других вузах. Про поступление и ЕГЭ — Самым сложным в процессе поступления было дождаться баллов и списков зеленой волны. А так все прошло достаточно легко, ответы на все вопросы были в интернете, и удобно, что оригиналы можно подавать дистанционно. К ЕГЭ по истории и литературе готовилась в онлайн-школах, по русскому и английскому — самостоятельно. С экзаменов выходила с мыслями, что задания были легкими и я справилась, но три сотки, конечно, неожиданный результат. Особенно по литературе, за пробники по которой у меня было 40–50 баллов. Так что не отчаивайтесь на полпути, даже когда кажется, будто не получается. Про ожидания от университета — От учебы в Вышке жду качественных знаний, творческих и классных людей вокруг, заряжающей атмосферы и разнообразной внеучебки. Про Санкт-Петербург — Я переезжаю из Тольятти и выбрала питерский, а не московский кампус, потому что люблю этот город. Одним летом пожила здесь месяц, влюбилась и поняла, что не вижу свое студенчество нигде, кроме Петербурга. Переезд, конечно, дело волнительное. Для меня в основном из-за полной смены окружения, а новый город и самостоятельная жизнь пока вызывают только предвкушение.

