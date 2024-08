ОДК-Климов и Политех создали базовую кафедру двигателестроения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Петербургское предприятие ОДК-Климов (входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого договорились о совместной подготовке инженеров для двигателестроения, заключив договор о создании базовой кафедры «Авиационные двигатели, силовые установки и системы автоматического управления».

На кафедре будут готовить бакалавров по профилю «Турбины и авиационные двигатели» направления «Энергетическое машиностроение», и магистров по программе «Авиационные двигатели и энергетические установки». Первые абитуриенты начнут заниматься уже в этом учебном году.

Мы продолжаем развивать сотрудничество после успешной реализации нескольких совместных программ в Высшей школе энергетического машиностроения. Создание базовой кафедры — важный шаг к углублению специализации подготовки инженерных кадров в соответствии с нашими требованиями к компетенциям выпускников вуза , — рассказал заместитель генерального конструктора — главный конструктор ОКБ ОДК-Климов Андрей Мелехин.

ОДК-Климов и Политех разработали план предстоящего обучения, сформировали программу и сейчас комплектуют преподавательский состав.

Создание новой кафедры в Политехе откроет перед студентами возможности по освоению принципов проектирования авиационных двигателей, чтения и понимания конструкторской документации. Они научатся выбирать оптимальные способы и материалы для изготовления деталей, разрабатывать технологические документы на простые детали и сборочные единицы, выполнять прочностные расчёты при разработке перспективных двигателей.

Будущие конструкторы получат компетенции в металлургии, подробно рассмотрят принципы работы гибридных силовых установок и смогут разрабатывать схемы систем автоматического управления двигателей. Ребят научат решать задачи по многодисциплинарному концептуальному проектированию, выполнять электромагнитные и тепловые расчёты.

В новом учебном году подготовка кадров для отрасли будет вестись сразу по двум программам магистратуры в области двигателестроения. По заказу ОДК и при непосредственном участии ОДК-Климов начнётся обучение студентов по перспективной магистерской программе «Передовые цифровые технологии в двигателестроении» в рамках проекта Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» СПбПУ. Она направлена на подготовку специалистов, способных моделировать процессы и проектировать газотурбинные авиационные двигатели с использованием передовых цифровых технологий.

Также состоится новый набор на обучение по магистерской программе Высшей школы энергетического машиностроения «Авиационные двигатели и энергетические установки», которая была открыта осенью прошлого года. Обе магистерские программы реализуются в рамках системы опережающей подготовки высококвалифицированных специалистов для предприятий на базе ведущих технических вузов страны.

Помимо совместной подготовки высококвалифицированных специалистов для двигателестроения, с 2023 года предприятие и вуз реализуют совместный проект «Инженерные классы ОДК-Климов». В Политехе школьников 8–10 классов обучают 2D и 3D-моделированию.

