Научный пикник: лови рецепт идеального Дня знаний от НГУ!

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – Так приятно после летнего отдыха наконец-то возвращаться домой. Ты полон сил, энергии и готов к новым свершениям.

Расскажите, как вы провели лето? А мы расскажем, что приготовили для вас к началу учебного года!

2 сентября с 15:00 до 22:00 часов во внутреннем дворике НГУ пройдёт традиционный Научный пикник, с участием институтов, факультетов и студенческих объединений вуза. Также состоится научная битва, музыкальный квартирник и фаер-шоу.



Рекомендуем вам заглянуть на площадки и посетить мероприятия Пикника! Ловите расписание:

С 15:00 до 19:00, работа научно-популярных и развлекательных палаток: демонстрация научных опытов и экспериментов, мероприятия языковых центров и молодёжных движений, а также компаний-партнёров – Сбербанка, Альфа-Банка и других. Будет весело, интересно и, конечно, с призами!



15:00-15:45, торжественная часть. Выступление ректора НГУ, директоров институтов, деканов факультетов и почётных гостей мероприятия с приветственной речью.



15:45-16:30, презентация студенческих клубов НГУ. Любой студент уже в первый учебный день сможет выбрать себе хобби по душе, которое украсит студенческую жизнь.



16:30-18:00, баттл учёных Science Slam. Это международный формат выступлений, в котором молодые учёные расскажут о передовых достижениях науки простым языком, совмещая научный доклад и стендап.



18:30-22:00, квартирник от Музклуба НГУ и приглашённых гостей.



21:45-22:00, яркая завершающая точка Пикника – фаер-шоу от студенческого объединения НГУ «Мастерская огня и света»!



Голодным тоже никто не останется: в течение дня будут работать фуд-корты, где любой желающий сможет купить еду, включая всеми любимые бургеры и шаурму.

Приглашаем всех!

https://events.nsu.ru/picnic/

https://vk.com/open_space_picnic

