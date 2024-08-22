Миссия МВФ достигла соглашения на экспертном уровне с властями Молдовы по пятому обзору в рамках программы, поддерживаемой Расширенным механизмом кредитования и Механизмом расширенного финансирования, и по первому обзору программы, поддерживаемой Механизмом финансирования для достижения стойкости и долгосрочной устойчивости

Source: IMF – News in Russian

24 мая 2024 г.

Пресс-релизы МВФ, выпускаемые по завершении миссий, включают заявления групп сотрудников МВФ с изложением предварительных выводов после посещения страны. Взгляды, выраженные в настоящем заявлении, принадлежат персоналу МВФ и не обязательно отражают точку зрения Исполнительного совета. На основе предварительных выводов проведенной миссии персонал подготовит доклад, который, после утверждения руководством, будет представлен Исполнительному совету МВФ для обсуждения и принятия решения.

Миссия Международного Валютного Фонда (МВФ) достигла соглашения на экспертном уровне с властями Молдовы о мерах политики, необходимых для завершения пятого обзора в рамках программы, поддерживаемой Расширенным механизмом кредитования (ECF) и Механизмом расширенного финансирования (EFF), и первого обзора в рамках программы, поддерживаемой Механизмом финансирования для достижения стойкости и долгосрочной устойчивости (RSF).

В целом программа выполняется в соответствии с планом, хотя некоторые структурные реформы продвигаются медленнее, чем было договорено.

Вашингтон, округ Колумбия – 24 мая 2024 г.: В течение последних недель миссия Международного Валютного Фонда во главе с г-жой Кларой Мира провела в Кишиневе и виртуально из Вашингтона обсуждения с властями Молдовы в контексте пятого обзора программы ECF/EFF и первого обзора программы RSF. По завершении обсуждений, г-жа Мира сделала следующее заявление:

«Власти Молдовы и миссия МВФ достигли договоренности на экспертном уровне о мерах политики, необходимых для завершения пятого обзора программы, финансируемой механизмами ECF и EFF, и первого обзора программы, финансируемой механизмом RSF. Соглашение подлежит утверждению руководством МВФ и Исполнительным советом МВФ. По завершении обзора, Молдова сможет получить 133 миллиона специальных прав заимствования (приблизительно 175,2 миллиона долларов США), в результате чего общая сумма предоставленных средств в рамках программы составит около 636,5 миллиона долларов США.

В целом программа ECF/EFF выполняется в соответствии с планом, хотя и с некоторыми задержками в осуществлении структурных реформ. Реформы, предусмотренные программой RSF, также были выполнены в соответствии с договоренностями. Было согласовано продление сроков для реформ, которые выполняются с запозданием (принятие закона о создании инфраструктуры по рассмотрению дел о коррупции, включая заслуживающий доверия процесс отбора судей по делам о коррупции, и меры, связанные с обеспечением независимости Национального банка Молдовы), а также несколько предложенных новых структурных контрольных показателей, в том числе в области госуправления; обеспечения независимости, прозрачности и подотчетности Национального Банка Молдовы; укрепления независимости Антикоррупционной прокуратуры в том, что касается найма сотрудников; укрепления и модернизации налоговых проверок; и отчетности по бюджетным счетам в соответствии с требованиями Руководства по статистике государственных финансов GFSM2014.

Рассмотрение обзоров Исполнительным советом МВФ запланировано на конец июня»

Департамент коммуникаций МВФ

ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С СМИ

СОТРУДНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ: Eva Graf

ТЕЛЕФОН:+1 202 623-7100АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: EGraf@IMF.org

MIL OSI