Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

При формировании жилищного фонда в новых регионах ведётся строительство новых домов, также завершается возведение долгостроев. В Мариуполе (ДНР) достроены 10-этажный дом в Приморском районе, а также последний из десяти домов жилого комплекса на улице Гугеля. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Дом на проспекте Нахимова в Приморском районе называют домом-бабочкой из‑за его архитектурной концепции. В нём обустроено 120 просторных квартир, все они с чистовой отделкой. Также в доме есть подземный паркинг, а на первых двух этажах расположились коммерческие помещения. Во дворе многоэтажки установили собственную котельную, детские и спортивные площадки. В ближайшее время администрация начнёт выдавать здесь ключи от компенсационных квартир жителям города», – сообщил вице-премьер.

Марат Хуснуллин добавил, что жилой комплекс на улице Гугеля состоит из 600 компенсационных квартир. Последний из десяти девятиэтажных корпусов достроили и ввели в эксплуатацию под контролем публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

«Общая площадь последнего дома-долгостроя в этом ЖК составляет 6,5 тыс. кв. м. В нём 50 квартир, оборудованных необходимой сантехникой и электроплитами. Всего в Мариуполе мы построили уже 46 многоквартирных домов на более чем 3 тыс. квартир», – добавил генеральный директор компании «Единый заказчик» Карен Оганесян.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52441/

MIL OSI