К международному проекту Правительства Москвы UrbanTransportData присоединились еще 9 зарубежных мегаполисов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Источник: Московский метрополитен

Совместные заявления о сотрудничестве для вступления в проект подписали Анталья, Бангкок, Ханой, Чэнду, Харбин, Себу, Райпур, Вьентьян и Сан-Паулу. Торжественная церемония состоялась в рамках III Международного транспортного саммита в Москве.

В Москве стартовала деловая программа III Международного транспортного саммита. В этом году столица встречает 107 экспертов из 24 стран мира. Ключевыми событиями первого дня стали подписания меморандума о создании рабочей группы в сфере транспорта между Москвой и Пекином, а также совместных заявлений о сотрудничестве для вступления в проект UrbanTransportData с Антальей, Чэнду, Харбином, Бангкоком, Ханоем, Себу, Райпуром, Вьентьяном и Сан-Паулу.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поручил нам создать лучшую в мире транспортную систему, поэтому мы внимательно изучаем опыт зарубежных партнеров и всегда открыты для сотрудничества. Также мы всегда готовы делиться с иностранными коллегами своими достижениями и перспективными разработками. Международный проект UrbanTransportData позволяет его участникам изучать самые передовые практики и решения в области развития городского транспорта и делать поездки пассажиров еще комфортнее», — рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

UrbanTransportData — это международная аналитическая платформа, где города по всему миру могут делиться своими транспортными показателями и результатами. Проект позволяет активнее обмениваться идеями и практиками с зарубежными коллегами и внедрять самые инновационные, удобные и современные решения, что способствует повышению комфорта пассажиров и обеспечению устойчивого развития транспортных систем.

В ходе пленарного заседания гостям и участникам саммита об инновациях российской столицы в сфере развития транспорта рассказали первый заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Роман Латыпов, генеральный директор ООО «ВСМ Две столицы» Олег Тони и генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул. Своими наработками в области транспорта поделились мэр Антальи Мухиттин Бечек, директор департамента развития интеллектуальных транспортных систем Управления дорог и транспорта Дубая Мохаммед Аль Али, заместитель директора Пекинской муниципальной транспортной комиссии Ян Юйлян, заместитель руководителя Управления транспорта Харбина Гао Байсун, президент фонда AIM Congress Давуд Мохаммад Халид Ахмад Мохаммед.

В рамках деловых сессий, которые продолжатся 23 августа, участники саммита обсудят высокоскоростные железнодорожные магистрали, безопасность и организацию дорожного движения, цифровые сервисы и билетные системы, рельсовый, водный и альтернативный транспорт.

Кроме того, зарубежные гости посетят современные объекты транспортной инфраструктуры Москвы: Большую кольцевую линию, МЦК, МЦД, ознакомятся с работой речного электротранспорта и испытаниями беспилотного трамвая, а также побывают на заводе СВАРЗ и на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030».

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