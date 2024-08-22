Исполнительный совет МВФ завершил консультации 2024 года с Республикой Узбекистан в соответствии со Статьей IV

Source: IMF – News in Russian

26 июня 2024 г.

Вашингтон, округ Колумбия. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) 13 июня 2024 года завершил консультации с Республикой Узбекистан в соответствии со Статьей IV[1] и рассмотрел и одобрил оценку персонала МВФ без проведения совещания на основе истечения срока[2].

Экономика Узбекистана продолжает активно расти. Несмотря на то, что объемы денежных переводов вернулись к трендам периода до 2022 года, расширительная налогово-бюджетная политика, оживлённое частное потребление и рост инвестиций в основные фонды способствовали повышению темпов роста реального ВВП до 6 процентов в 2023 году. В первом квартале 2024 года рост оставался устойчивым и составил 6,2 процента в годовом выражении. При относительно высокой реальной основной ставке и снижении мировых цен на продовольствие и энергоносители инфляция потребительских цен снизилась с 12,3 процента (г/г) в конце 2022 года до 8,1 процента в апреле 2024 года. В 2023 году дефицит счета текущих операций Узбекистана увеличился до 8,6 процента ВВП по сравнению с 3,5 процента ВВП в 2022 году. Увеличение импорта машин и оборудования (которое отчасти носит временный характер), сокращение денежных переводов, повышение процентных платежей по внешнему долгу и репатриация доходов иностранных предприятий с избытком нивелировали оживлённый рост экспорта золота. Международные резервы в 2023 году сократились на 1,2 миллиарда долларов США, но на конец апреля 2024 года оставались высокими на уровне почти девятимесячного объема импорта.

Перспективы в целом позитивные. Активные усилия официальных органов по проведению реформ, в первую очередь реформы цен на энергоносители и приватизации государственных предприятий, позволили улучшить экономические перспективы. При поддержке высокого внутреннего спроса рост реального ВВП, по прогнозам, останется активным на уровне 5,4 процента в 2024 году и немного повысится до 5,5 процента в 2025 году. Продолжающиеся усилия по сокращению дефицита бюджета, сохраняющееся снижение темпов роста банковского кредитования и замедление темпов роста импорта позволят сократить дефицит счета текущих операций в этом и следующем годах. К концу 2024 года прогнозируется временный рост инфляции в связи с повышением регулируемых цен на энергоносители, но сохранение жесткой макроэкономической, макропруденциальной и структурной политики позволит снизить темп инфляции до целевого показателя Центрального банка Узбекистана (ЦБУ) в среднесрочной перспективе.

В условиях глобальной неопределенности внешние риски включают геоэкономические вторичные эффекты, нестабильность цен на сырьевые товары и резкое замедление темпов роста мировой экономики. Внутренние риски включают более медленную, чем планировалось, бюджетную консолидацию, ослабление балансов банков или материализацию условных обязательств государственных банков, государственных предприятий (ГП) и государственно-частных партнерств (ГЧП). Положительным моментом является то, что ускорение структурных реформ, увеличение притока доходов и капитала или повышение экспортных цен могут улучшить перспективы.

Оценка Исполнительного совета

В завершение консультации с Республикой Узбекистан в соответствии со Статьей IV исполнительные директора одобрили оценку персонала МВФ, приведенную ниже.

Узбекистан продолжает неуклонное движение по пути преобразования своей экономики. В последние годы в экономике наблюдаются быстрый рост и снижение уровня бедности, несмотря на сдерживающие факторы и неопределенность, связанные с пандемией и войной России в Украине. В этом году ожидается сохранение высоких темпов роста, несмотря на замедление экономического роста в торговых партнерах и отмену бюджетных стимулов, принятых в 2023 году, а в среднесрочной перспективе росту будут способствовать завершение бюджетной консолидации, дальнейшая реализация структурных реформ и продолжение притока капитала. Эти достижения свидетельствуют об усилиях официальных органов по ускорению экономического развития Узбекистана посредством рыночных реформ. При этом по-прежнему сохраняются проблемы, связанные с большим влиянием государства на экономику и экспансионистской налогово-бюджетной политикой, проводимой в прошлом году, и официальные органы полны решимости и далее прилагать усилия по проведению реформ для решения этих проблем и содействия устойчивому и инклюзивному росту. Позитивные перспективы развития экономики предоставляют уникальную возможность для реализации реформ, направленных на углубление основ динамичной, открытой экономики, в которой ведущую роль играет частный сектор.

Запланированная корректировка налогово-бюджетной политики целесообразна для поддержания устойчивости государственных финансов и содействия внешней корректировке наряду с оказанием поддержки денежно-кредитной политике в сдерживании инфляции. Масштабы и темпы консолидации значительны, но достижимы, а основные меры по консолидации относительно благоприятны для экономического роста, так как по своему характеру способствуют повышению эффективности в сочетании с защитой уязвимых слоев населения. Существуют возможности для расширения налоговой базы, модернизации налоговой системы и повышения эффективности государственных расходов за счет рационализации фонда заработной платы, поэтапного отказа от поддержки ГП и повышения адресности программ социальной защиты при одновременном устранении дублирования и сокращении административных расходов. Продолжение пенсионной реформы имеет важное значение для обеспечения долгосрочной устойчивости бюджета и эффективной социальной защиты работников. Следует также продолжать усилия по совершенствованию бюджетных институтов путем укрепления основных бюджетных процессов, унификации процесса государственных инвестиций, совершенствования процедуры выявления бюджетных рисков и управления ими, обеспечения полного перехода на стандарты статистики государственных финансов СГФ для бюджетного мониторинга и отчетности, а также дальнейшего развития внутреннего долгового рынка в координации с денежно-кредитной политикой.

Денежно-кредитная политика способствовала снижению инфляции и должна быть и далее сосредоточена на ее дальнейшем снижении до целевого уровня ЦБУ. Поддержание высокой реальной основной ставки наряду с жесткой налогово-бюджетной и макропруденциальной политикой, а также оказывающими поддержку структурными реформами, позволит постепенно снизить инфляцию до целевого показателя ЦБУ к концу 2027 года. ЦБУ должен быть готов повысить основную ставку, если реформа цен на энергоносители приведет к расширению ценового давления и повышению инфляционных ожиданий.

Сведение к минимуму участия государства в финансовом секторе при одновременном усилении надзора за финансовым сектором будет способствовать устойчивому углублению финансового рынка и защите финансовой стабильности. Это включает модернизацию управления государственными банками, наделение их полномочиями для работы на коммерческих условиях, а также ускорение усилий по приватизации и их расширение на все системно значимые финансовые организации. Несмотря на то, что расширение финансового посредничества приветствуется, и недавно принятые макропруденциальные меры были надлежащими, следует внимательно отслеживать воздействие мер, которые вступят в силу в июле, чтобы обеспечить устойчивое углубление финансового рынка. Усиление пруденциального надзора с целью приведения его в соответствие с международными стандартами, а также проведение ПКА и надежных стресс-тестов также важны для содействия своевременному принятию мер и обеспечения финансовой стабильности. В случае создания микробанков, привлекающих депозиты, они должны быть объектом надлежащего управления и надзора и требованиям к капиталу.

Опираясь на уже достигнутый прогресс, последовательные действия по проведению реформ усилят их воздействие и сделают экономический рост более устойчивым, инклюзивным и экологичным. Тщательное определение последовательности реформ ускорит их осуществление, а сокращение бессистемного государственного вмешательства повысит эффективность распределения ресурсов. Правительство должно и далее прилагать усилия по ускорению реструктуризации и приватизации государственных предприятий. Кроме того, следует отменить преференции для ГП и разделить крупные предприятия для повышения конкуренции и улучшения делового климата. Официальные органы обоснованно наращивают усилия по вступлению в ВТО и принимают меры по повышению внешней конкурентоспособности и диверсификации экспорта, открытию рынков и сокращению числа монополий, что будет способствовать экономическому росту и снижению инфляции. Инициативы по расширению участия женщин в трудовой деятельности и поэтапному отказу от энергетических субсидий будут стимулировать экономический рост, а также способствовать усилиям по декарбонизации и адаптации к изменению климата.

Необходимо сохранить динамику деятельности по борьбе с коррупцией, опираясь на значительные улучшения показателей государственного управления и верховенства закона. Персонал МВФ рекомендует ввести в действие законы о декларировании активов, конфликте интересов и защите лиц, разоблачающих факты коррупции. Правительству следует принять дополнительные меры по повышению независимости прокуроров, судей и Счетной палаты. Наконец, правительство должно принять меры по дальнейшему обеспечению доступа к правительственной информации, что повысит подотчетность и доверие к государственному управлению.

Узбекистан: отдельные экономические показатели, 2021–2025 годы

2021

20221

2023

2024

2025

Прогноз

Национальный доход

Темпы роста реального ВВП (изменение в процентах)

7,4

5,7

6,0

5,4

5,5

Номинальный ВВП (в трлн сум)

738

897

1,067

1,267

1,505

ВВП на душу населения (в долларах США)

2,014

2,301

2,523

2,692

2,959

Население (в млн)

34,6

35,3

36,0

36,9

37,7

Цены

(изменение в процентах)

Инфляция по ИПЦ (на конец периода) 1/

10,0

12,3

8,8

11,5

8,7

Дефлятор ВВП

13,5

14,9

12,2

12,7

12,6

Внешний сектор

(в процентах от ВВП)

Сальдо счета текущих операций

-7,0

-3,5

-8,6

-7,6

-7,1

Внешний долг

57,6

54,6

61,3

60,9

59,1

(уровень)

Обменный курс (в сумах за долл. США; на конец периода)

10,838

11,225

12,339

…

…

“Реальный эффективный обменный курс

(средний, 2015 = 100, снижение показателя = ослабление курса)

65,3

61,6

58,4

…

…

Государственные финансы

(в процентах от ВВП)

Доходы консолидированного бюджета

27,7

32,0

30,1

30,5

30,6

Расходы консолидированного бюджета

33,2

36,0

35,6

34,5

33,6

Сальдо консолидированного бюджета

-5,5

-4,0

-5,5

-4,0

-3,0

Скорректированные доходы 2/

25,9

30,8

29,2

29,2

29,2

Скорректированные расходы 2/

30,5

34,8

33,8

32,4

31,6

Скорректированное сальдо бюджета

-4,6

-4,1

-4,6

-3,3

-2,4

Кредиты на проведение реформ

1,5

-0,1

1,0

0,7

0,6

Общее сальдо бюджета 2/

-6,0

-4,0

-5,5

-4,0

-3,0

Государственный долг

35,3

33,9

36,3

35,7

34,7

Деньги и кредит

(изменение в процентах)

Резервные деньги

28,3

31,4

4,9

8,5

8,8

Широкая денежная масса

29,7

30,2

12,2

16,1

18,8

Кредитование экономики

18,4

21,4

23,2

16,7

18,9

Источники: Официальные органы Узбекистана и оценки персонала МВФ.

1/ Прогноз ИПЦ учитывает эффект от объявленного повышения цен на энергоносители в 2024 и 2025 годах.

2/ Персонал МВФ корректирует доходы и расходы бюджета с учетом финансовых операций, таких как вливания в акционерный капитал, директивное кредитование и приватизация государственных предприятий. Общее сальдо бюджета в период до 2021 года было более отрицательным, чем сальдо консолидированного бюджета, поскольку в нем не учитывались поступления от приватизации. С 2022 года разница между показателями исчезла, так как официальные органы стали включать все поступления от приватизации в источники финансирования.

[1] Согласно Статье IV Статей соглашения МВФ с государствами-членами проводятся двусторонние обсуждения, обычно каждый год. Группа сотрудников МВФ приезжает в страну, собирает экономическую и финансовую информацию и обсуждает с официальными органами страны изменения в экономике и экономическую политику. По возвращении в штаб-квартиру МВФ персонал готовит доклад, который составляет основу для обсуждений Исполнительного совета.

[2] Исполнительный совет принимает решения согласно процедуре истечения срока, когда Совет приходит к общему заключению, что предложение может быть рассмотрено без созыва официального заседания.

Департамент коммуникаций МВФ

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